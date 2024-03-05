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Спутники показали, как американские города уходят под воду

Анализ спутниковых снимков, которые сделали орбитальные аппараты NASA, показывают, что в период с 2007-2020 годы земля под Нью-Йорком, Балтимором и Норфолком (Вирджиния) опускалась в среднем на 1-2 миллиметра в год. Однако новое исследование показывает, что в темпы оседания выросли вдвое, а то и трое.

Город Чарльстон (Южная Каролина), который опускается со скоростью четыре миллиметра в год / © NASA Earth Observatory images by Lauren Dauphin, using data from Ohenhen, Leonard O., et al. (2023)

Данные нового исследования показывают, что минимум 867 000 объектов недвижимости и инфраструктуры (автомагистрали, железные дороги, плотины, аэропорты и дамбы) сегодня находятся в зоне риска ухода под воду.

Анализ ухода под воду территорий восточного побережья США / © NASA Earth Observatory images by Lauren Dauphin, using data from Ohenhen, Leonard O., et al. (2023)

Исследователи отмечают, что одним из наиболее быстро тонущих городов стал Чарльстон (Южная Каролина). Населенный пункт опускается со скоростью четыре миллиметра в год.