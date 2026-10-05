Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
Рейтинг: +3261
Посты: 2176
3

Саудовская Аравия начала поиск подрядчиков для строительства двухкилометрового небоскреба

Саудовский государственный инвестиционный фонд (PIF) обратился к подрядчикам в рамках изучения рынка в связи с планами строительства предлагаемого двухкилометрового небоскреба. Башню планируется построить на севере Эр-Рияда. Она станет вторым в Саудовской Аравии проектом сверхвысотного здания, претендующим на мировой рекорд.

Сообщество
# архитектура
# небоскрёбы
# Саудовсая Аравия
# строительство
# технологии
Проект двухкилометрового небоскреба по сравнению со строящейся башней в Джидде и другими высокими сооружениями мира / © PIF / HKS
Проект двухкилометрового небоскреба по сравнению со строящейся башней в Джидде и другими высокими сооружениями мира / © PIF / HKS

По данным MEED, соответствующую процедуру проводит дочерняя структура PIF — компания Tower District Real Estate Development Company. Как стало известно, к участию были приглашены несколько опытных международных подрядчиков, а также ряд крупных саудовских строительных компаний.

Последняя информация появилась после того, как в июне прошлого года PIF получил предложения от компаний, заинтересованных в заключении контракта на оказание услуг по управлению проектом и консультированию для нового центрального делового района на окраине Эр-Рияда. В состав этого проекта входит и планируемый двухкилометровый небоскреб.

Контракт предусматривает управление как строительством башни, так и созданием окружающего ее делового района. Как сообщается, приглашения принять участие в тендере получили американские компании Aecom, Jacobs, Parsons и Turner, а также британская Mace.

Британское архитектурное бюро Foster & Partners выступает архитектором проекта. Оно победило в международном конкурсе, объявленном в конце 2022 года.

Планируемая башня будет более чем вдвое выше самого высокого здания мира — дубайского небоскреба Burj Khalifa, высота которого составляет 828 метров. Ожидается, что она также будет как минимум на несколько сотен метров выше строящейся в Джидде башни высотой более одного километра.

Подрядчики, ранее оценивавшие стоимость строительства сверхвысотных башен в регионе, считают, что возведение двухкилометрового здания может обойтись примерно в пять миллиардов долларов — в зависимости от окончательного проекта.

Двухкилометровая башня и окружающий ее центральный деловой район, получившие название Project Rise, являются частью более масштабного проекта комплексной застройки на севере Эр-Рияда — North Pole.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# архитектура
# небоскрёбы
# Саудовсая Аравия
# строительство
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Окт
Бесплатно
Физика: основы электричества
Политехнический музей
Москва
Лекция
05 Окт
Бесплатно
На границе двух стихий
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
06 Окт
1500
Наблюдательные основы: четыре столпа современной космологии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
06 Окт
Бесплатно
Космический след: астробиология и поиски во Вселенной
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Экскурсия
06 Окт
Бесплатно
Метеорные потоки
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
07 Окт
Бесплатно
В тени космических гигантов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Окт
1000
Сердце: загадки нашего мотора
Medio Modo
Москва
Лекция
07 Окт
600
7 чудес света. Сады Семирамиды
ВСмысле
Онлайн
Лекция
08 Окт
Бесплатно
В поисках динозавров
Политехнический музей
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Палеонтологи описали древнее млекопитающее, зубы у которого менялись на протяжении всей жизни

    5 октября, 08:30

  2. Ученые впервые пересадили обезьяне органоиды гипофиза из человеческих стволовых клеток

    5 октября, 07:55

  3. Атомные словечки: как понять атомщика и зачем это нужно

    4 октября, 17:23

  4. Древнеегипетскую собаку назвали в честь бога загробного мира

    4 октября, 13:45
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Александр Чердак
24 минуты назад
Сокращать? Ну ну. А сколько может прокормить вот это: "...на сельскохозяйственных землях, заброшенных после распада СССР, можно было бы выращивать

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Андрей Гаврилов
27 минут назад
(заключение) Aitneics, так что и демонстрирует тут то что можно было бы назвать "поразительной наивностью", — а любой психиатр однозначно назвал бы

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Андрей Гаврилов
28 минут назад
(продолжение) Притом этим "чёрным властелинам", будут без надобности данные людей, живущих иначе чем они. Ну, они в медицинском смысле практически

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Андрей Гаврилов
32 минуты назад
Aitneics, это вы социопатическую картину мира пытаетесь продавать. Это не от большого ума и не от большого психического здоровья разделяемая картина

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Андрей Гаврилов
40 минут назад
Александр, мы у границы периода, когда рост ВВП оторвётся от роста/объема населения — я про роботизацию экономики только образными роботами в

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Андрей Гаврилов
48 минут назад
Никола, кто "она" и что по-вашему означает "слабая" в этом контексте. Спрашиваю, потому что в общем виде это чушь. Солнечная генерация с

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Telemetrist
49 минут назад
Так вот почему Зеленский был такой злой и все время трогал пустой нос))

На истребителе Super Hornet заметили отметку об уничтожении подлодки

Андрей Гаврилов
52 минуты назад
Никола, он сменил миссию Tesla на "To build a world of amazing abundance". То есть на "Построить мир изумительного изобилия". И потрямо говорил и говорит об этом в своих

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Андрей Гаврилов
53 минуты назад
Никола, он сменил миссию Tesla на "To build a world of amazing abundance". То есть на "Построить мир изумительного изобилия". И потрямо говорил и говорит об этом в своих

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Игорь Коняшов
1 час назад
Прирост населения Земли: 2001 1,33% 2010 1,27% 2015 1,19% 2025 0,90% Sapienti sat, как говорится...)

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Abdula Adusov
1 час назад
Самое страшное конка вооружения!

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Дмитрий Караваев
2 часа назад
Объяснение довольно странное: у стекла электроны прочно связаны с атомами и поэтому они передают свет сквозь него, у металлов атомов еще больше да

Силы света: как путешествовать через вещество?

Александр Сидорович
2 часа назад
Андрей, нифига, согласен что рациональное использование улучшило бы ситуацию, но не полностью

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Никола Злов
2 часа назад
Андрей, он вам лично докладывал?😏

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Александр Сидорович
2 часа назад
Андрей, 100%

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Никола Злов
2 часа назад
Марсил, она не работает Слишком слабая

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Александр Сидорович
2 часа назад
Александр, миллиардеры они миллиардеры потому что вы есть, кто жопой шевелить не хочет, а кому то нужно создавать вам и унитазы и тачку и

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Никола Злов
2 часа назад
Виталий, сейчас дали ?об этом вообще то говорят с позапрошлого века 😏

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Никола Злов
2 часа назад
Орионид, это выход только в выдуманной реальности

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Никола Злов
2 часа назад
Полиграф, это вещают журналисты, ссылаясь на учёных, а в этом случае как обычно - "учёные изнасиловали журналистов©"

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Самые обсуждаемые