Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Саудовская Аравия начала поиск подрядчиков для строительства двухкилометрового небоскреба

Саудовский государственный инвестиционный фонд (PIF) обратился к подрядчикам в рамках изучения рынка в связи с планами строительства предлагаемого двухкилометрового небоскреба. Башню планируется построить на севере Эр-Рияда. Она станет вторым в Саудовской Аравии проектом сверхвысотного здания, претендующим на мировой рекорд.

Проект двухкилометрового небоскреба по сравнению со строящейся башней в Джидде и другими высокими сооружениями мира / © PIF / HKS

По данным MEED, соответствующую процедуру проводит дочерняя структура PIF — компания Tower District Real Estate Development Company. Как стало известно, к участию были приглашены несколько опытных международных подрядчиков, а также ряд крупных саудовских строительных компаний.

Последняя информация появилась после того, как в июне прошлого года PIF получил предложения от компаний, заинтересованных в заключении контракта на оказание услуг по управлению проектом и консультированию для нового центрального делового района на окраине Эр-Рияда. В состав этого проекта входит и планируемый двухкилометровый небоскреб.

Контракт предусматривает управление как строительством башни, так и созданием окружающего ее делового района. Как сообщается, приглашения принять участие в тендере получили американские компании Aecom, Jacobs, Parsons и Turner, а также британская Mace.

Британское архитектурное бюро Foster & Partners выступает архитектором проекта. Оно победило в международном конкурсе, объявленном в конце 2022 года.

Планируемая башня будет более чем вдвое выше самого высокого здания мира — дубайского небоскреба Burj Khalifa, высота которого составляет 828 метров. Ожидается, что она также будет как минимум на несколько сотен метров выше строящейся в Джидде башни высотой более одного километра.

Подрядчики, ранее оценивавшие стоимость строительства сверхвысотных башен в регионе, считают, что возведение двухкилометрового здания может обойтись примерно в пять миллиардов долларов — в зависимости от окончательного проекта.

Двухкилометровая башня и окружающий ее центральный деловой район, получившие название Project Rise, являются частью более масштабного проекта комплексной застройки на севере Эр-Рияда — North Pole.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.