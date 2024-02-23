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Max Koval
Max Koval
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Рейтинг: +4
Посты: 1

Автоблогер из США сделал апгрейд Cybertruck, приделав ему гусеницы вместо колесё

Сообщество
# Cybertruck
# автомобили
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# орфоэпия
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Уровень воды в древнем Каспии был на десятки метров выше современного из-за изменений палеоклимата

Ученые показали, что экстремальный подъем уровня Каспийского моря на десятки метров, произошедший 18-13 тысяч лет назад и получивший название «Великая Хвалынская трансгрессия», мог быть вызван, вопреки существующим гипотезам, не таянием ледника, а естественными изменениями палеоклимата. Оказалось, что из-за холодного климата того периода обширные территории, с которых собирали воду впадающие в Каспий реки, были покрыты многолетней мерзлотой. В результате массы дождевых и талых вод почти не впитывались в мерзлые грунты и стекали в море, испарение с поверхности которого было небольшим. Все эти факторы привели к повышению уровня Каспия и увеличению площади моря более чем вдвое по сравнению с современным. Полученные данные помогут уточнить представления о масштабе колебаний уровня Каспийского моря при изменении климата.

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# земная кора
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Астрономия
# обитаемые планеты
# подледный океан
# Сатурн
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Resizer
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Я думаю, шанс выжить у животных с "недостатками" сильно зависит не от "доброты" их соплеменников (точнее-"одностайников"), а от количества ресурсов в

Покалеченные животные выжили в дикой природе вопреки естественному отборуПокалеченные животные выжили в дикой природе вопреки естественному отбору

Resizer
3 часа назад
Это странно, что ТАТЬЯНА КАЛЬНИЦКАЯ озаботилась регионом исследований учёных, внезапно, из КАНАДЫ, а не из Сызрани. А её личные дети, их развитие,

Двуязычное образование замедлило развитие детейДвуязычное образование замедлило развитие детей

Resizer
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"либерализм" это просто розовая маска на той же роже" - просто в нашей традиции называть либералами всех, кто чуть левее Алоизыча и чуть правее

Покалеченные животные выжили в дикой природе вопреки естественному отборуПокалеченные животные выжили в дикой природе вопреки естественному отбору

Evgen Zaharchenko
4 часа назад
Не обнаружил в первоисточнике полного соответствия вашей, г-жа Меньшова, интерпретации. Даже скажу больше, Меньшова, вы наврали. Захотели в

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Jora Bayramow
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5 часов назад
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Виктор Ларионов
5 часов назад
Jora, это Вы сами придумали, или кто-то подсказал? Ладно, что напрямки до Персидского залива 1000 (тысяча!!!) километров. Так ещё нужно пройти Эльбурс и

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Jora Bayramow
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Лана Пренципал
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V
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Это я чай пролил, извините

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