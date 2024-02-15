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«Хаббл» запечатлел красочную область звездообразования
Специалисты Европейского космического агенства (ESA) показали новое изображение относительно близкой к Земле области звездообразования, известной как IRAS 16562-3969. Снимок сделала автоматическая обсерватория «Хаббл».
Область находится на расстоянии примерно 5900 световых лет от Земли, по направлению к созвездию Скорпион.
Изображение IRAS 16562-3969 — не просто наслаждение для глаз; оно содержит ценную научную информацию, которая помогает астрономам лучше понять жизнь и эволюцию звезд.
Самцы лягушек из семейства седлоносных жаб (Brachycephalus), обитающие только в Бразилии, настолько малы, что могут поместиться на кончике мизинца. Они почти на миллиметр меньше предыдущих рекордсменов.
Недавно обнаруженная на глубине примерно 21 метра каменная стена была построена людьми палеолита для охоты на оленей. Она представляет собой древнейший известный в Европе подводный археологический объект.
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Недавно обнаруженная на глубине примерно 21 метра каменная стена была построена людьми палеолита для охоты на оленей. Она представляет собой древнейший известный в Европе подводный археологический объект.
Самцы лягушек из семейства седлоносных жаб (Brachycephalus), обитающие только в Бразилии, настолько малы, что могут поместиться на кончике мизинца. Они почти на миллиметр меньше предыдущих рекордсменов.
Международная группа физиков сопоставила результаты исследований сверхновых и килоновых с наблюдениями телескопа «Джеймс Уэбб» и пришла к выводу, что самые тяжелые химические элементы, необходимые для нашей жизнедеятельности, сформировались во время астрономических событий, которыми «управляют» гравитационные волны.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
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Технарь вместо мемолога, или Какое наследство досталось новому главе «Роскосмоса»
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