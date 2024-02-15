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«Хаббл» запечатлел красочную область звездообразования

Область звездообразования IRAS 16562-3969 / © ESA / Hubble & NASA, R. Fedriani, J. Tan

Область находится на расстоянии примерно 5900 световых лет от Земли, по направлению к созвездию Скорпион.

Изображение IRAS 16562-3969 — не просто наслаждение для глаз; оно содержит ценную научную информацию, которая помогает астрономам лучше понять жизнь и эволюцию звезд.