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«Горы начали вонять»: покорителей Эвереста обязали убирать свои экскременты
Комитет по контролю загрязнения Сагарматхи (SPCC) подсчитал, что вдоль маршрута от базового лагеря у подножия Эвереста до четвертого лагеря, расположенного ближе к вершине, накопилось три тонны человеческих экскрементов. Из-за низких температур фекалии, остающиеся на горе, не разлагаются полностью.
«Наши горы начали вонять», — заявил Мингма Шерпа, председатель сельского муниципалитета Пасанг Лхаму.
Пытаясь решить проблему с отходами, непальский муниципалитет издал директиву, которая обязывает альпинистов убирать собственные экскременты. Теперь туристы должны возвращать отходы жизнедеятельности обратно в базовый лагерь для последующей утилизации.
Альпинисты, которые собираются покорить Эверест — высочайшую вершину Земли — и соседнюю гору Лхоцзе, должны приобрести в базовом лагере специальные «пакеты для фекалий». По возвращении туристов пакеты будут подвергать проверке в рамках ужесточенных правил обращения с отходами.
Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре создали искусственную бактериальную среду, повторяющую кишечник личинок вида Zophobas atratus, способных переваривать пластик. Масштабирование этого подхода может повысить успехи в борьбе с загрязнением Земли мусорным пластиком.
Девятого февраля 1904 года Япония напала на русский флот в Порт-Артуре — без объявления войны. Причины конфликта между Россией и Японией вот уже больше века трактуют искаженно: после 1917 года к власти пришли те, кто открыто называли Токио более прогрессивной силой. Не менее искаженно воспринимаются ход и исход столкновения. Редко пишут, что русские потеряли много меньше убитыми, или что Япония в конце войны была на краю катастрофы. Что же ее спасло? И как неожиданный проигрыш в русско-японской войне в итоге привел к катастрофе 1917 года в России?
Обитающие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС волки могут помочь людям в борьбе с онкологическими заболеваниями. Исследовательница из США выяснила, что под влиянием радиации эти животные приобрели устойчивость к раку.
Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре создали искусственную бактериальную среду, повторяющую кишечник личинок вида Zophobas atratus, способных переваривать пластик. Масштабирование этого подхода может повысить успехи в борьбе с загрязнением Земли мусорным пластиком.
Девятого февраля 1904 года Япония напала на русский флот в Порт-Артуре — без объявления войны. Причины конфликта между Россией и Японией вот уже больше века трактуют искаженно: после 1917 года к власти пришли те, кто открыто называли Токио более прогрессивной силой. Не менее искаженно воспринимаются ход и исход столкновения. Редко пишут, что русские потеряли много меньше убитыми, или что Япония в конце войны была на краю катастрофы. Что же ее спасло? И как неожиданный проигрыш в русско-японской войне в итоге привел к катастрофе 1917 года в России?
Исследователи объяснили, почему с научной точки зрения не существует пяти языков любви. Они также предложили метафору отношений, которую подтверждают академические работы.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
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