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Олег Гончар
Олег Гончар
3 минуты назад
Рейтинг: +513
Посты: 1352

«Горы начали вонять»: покорителей Эвереста обязали убирать свои экскременты

Комитет по контролю загрязнения Сагарматхи (SPCC) подсчитал, что вдоль маршрута от базового лагеря у подножия Эвереста до четвертого лагеря, расположенного ближе к вершине, накопилось три тонны человеческих экскрементов. Из-за низких температур фекалии, остающиеся на горе, не разлагаются полностью.

Сообщество
# природа
# Туризм
# экология
Лагерь на Эвересте / © Getty Images
Лагерь на Эвересте / © Getty Images

«Наши горы начали вонять», — заявил Мингма Шерпа, председатель сельского муниципалитета Пасанг Лхаму.

Пытаясь решить проблему с отходами, непальский муниципалитет издал директиву, которая обязывает альпинистов убирать собственные экскременты. Теперь туристы должны возвращать отходы жизнедеятельности обратно в базовый лагерь для последующей утилизации. 

Альпинисты, которые собираются покорить Эверест — высочайшую вершину Земли — и соседнюю гору Лхоцзе, должны приобрести в базовом лагере специальные «пакеты для фекалий». По возвращении туристов пакеты будут подвергать проверке в рамках ужесточенных правил обращения с отходами.

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Илья Дубовик
57 минут назад
Редакция, возможно, крайне притянутыми за уши с лапшой, выводами в самом конце. "А вот потом появилась жоская репрессивная машина и контроль печати

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Марина Круглова
57 минут назад
Dmitriy, в одной вашей ссылке есть упоминание Лоренца, я так понимаю, что ту статью написали приверженцы его теории об инстинктах. Он был человеком,

На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»

Виктор Астахов
1 час назад
В итоге получаем, что все, что писал Ленин о русско-японской оказалось верным. РИ вела агрессивную антияпонскую политику, а войну проиграла из-за

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Марина Круглова
1 час назад
Dmitriy, ну так человек - не относится к позвоночным разве? "напрягает наличие слов, написанных прописными. Такой стиль учёные, обычно, не применяют, им

На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»

Evgen Zaharchenko
1 час назад
Редакция, К сожалению, сейчас ответить аргументированно не могу, ибо у меня https://naked-science.ru/author/aleksandr-berezin-1 не открывается, ругаясь на "критическую

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Dmitriy Dorian
2 часа назад
Марина, Я, конечно, не биолог, именно поэтому я привожу ссылки на высказывания биологов по этой теме, которые однозначно заявляют, что инстинктов у

На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»

Dmitriy Dorian
2 часа назад
Марина, не могли бы вы дать ссылку на этого учёного с этим текстом. Кто именно и где так высказался? В тексте нигде не упоминается именно наличие

На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»

Редакция Naked Science
2 часа назад
Evgen, а как именно это выражается? Где и что не так?

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Дмитрий Kuрueнко
2 часа назад
Игорь, "при нормальном природном фоне в 15 /мкЗвчас даже обычный обыватель получает 360 мкЗв в сутки" Естественный радиационный фон в зивертах(!)

У волков из чернобыльской зоны развилась устойчивость к ракуУ волков из чернобыльской зоны развилась устойчивость к раку

Evgen Zaharchenko
2 часа назад
При всем бывшем (15-летней давности) уважении к Александру Березину, трудно не заметить, что он начинает страдать конспирологией, патологическим

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Aлек сей вНии_pet
3 часа назад
иособенна BlackHawk надо было прекратить, лет 20 тому;

Армия США потратила миллиарды на новый вертолет, который никогда не полетитАрмия США потратила миллиарды на новый вертолет, который никогда не полетит

Evgeny
3 часа назад
Пора задавать вопросы про урановые ломы в ртути

Может ли действительно большое количество пыли проломить шкаф сверху? Начнет ли такое количество пыли уплотняться, становясь по плотности равной стене или потолку?Может ли действительно большое количество пыли проломить шкаф сверху? Начнет ли такое количество пыли уплотняться, становясь по плотности равной стене или потолку?

Aлек сей вНии_pet
4 часа назад
Serge, наздоровье; и с китайским Н.г!

Если бы люди смогли сделать сквозное отверстие между противоположными сторонами Земли, то что произошло бы с прыгнувшим туда человеком (высокие температуры в центре Земли не учитываем)?Если бы люди смогли сделать сквозное отверстие между противоположными сторонами Земли, то что произошло бы с прыгнувшим туда человеком (высокие температуры в центре Земли не учитываем)?

re SHTO
4 часа назад
Вопрос🪨,отвечающий🗿

Может ли действительно большое количество пыли проломить шкаф сверху? Начнет ли такое количество пыли уплотняться, становясь по плотности равной стене или потолку?Может ли действительно большое количество пыли проломить шкаф сверху? Начнет ли такое количество пыли уплотняться, становясь по плотности равной стене или потолку?

Zhe Sh
5 часов назад
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Вячеслав
5 часов назад
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Илон Маск рассказал о причинах взрыва StarshipИлон Маск рассказал о причинах взрыва Starship

Zhe Sh
5 часов назад
Dmitry, гравитация в центре действительно обнулится, но давление верхних масс никуда при этом не денется и в центре будет максимальным.

Если бы люди смогли сделать сквозное отверстие между противоположными сторонами Земли, то что произошло бы с прыгнувшим туда человеком (высокие температуры в центре Земли не учитываем)?Если бы люди смогли сделать сквозное отверстие между противоположными сторонами Земли, то что произошло бы с прыгнувшим туда человеком (высокие температуры в центре Земли не учитываем)?

Игорь Коняшов
5 часов назад
Sergio, Видно настоящего гуманитария...не смыслящего ни в чем...Научный человек работает с фактами. Дебил гуманитарий со своими фантазиями...

Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?

Sergio Mihailovich
6 часов назад
😁 Господа знатоки,прошу прощения,начать по моему нужно было с ответа на вопрос-А почему же собственно нет скорости выше скорости света в нашем

Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?

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