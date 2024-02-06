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Названы победители конкурса снимков дикой природы The Nature Photography Contest 2023

Жюри независимой премии The Nature Photography Contest подвело итоги конкурса на лучшие снимки дикой природы за 2023 год.

The Nature Photography Contest — ежегодная международная премия. В ней могут участвовать как профессиональные фотографы, так и любители со всего мира.

Фотография года: морской лев в Лос-Ислотесе (это небольшая группа скалистых островков в Море Кортеса, где обитает колония калифорнийских морских львов, примерно 400 особей) / © Glenn Ostle

Ниже представлены снимки победителей и финалистов конкурса 2023 года (все фото можно посмотреть на сайте премии).

Победитель в категории «Природный ландшафт»: ледниковая река в Исландии / © Marek Biegalski

Победитель в категории «Дикая природа»: снимок скорпиона, подсвеченного ультрафиолетовым фонариком, в песчаных дюнах Джайсалмера посредине Великой индийской пустыни (Индия) / © Soumya Ranjan Bhattacharyya

Победитель в категории «Макрофотография»: самка паука Philaeus chrysops около своего гнезда / © Adrian Truchta

Победитель в категории «Подводная фотография»: личинка мурены (лептоцефал, стадия личиночного развития рыб надотряда элопсоидных) / © Yi Lin Tseng

Победитель в категории «Птицы»: тупик в Исландии / © Alessio Calviani

Победитель в категории «Жизнь растений»: панорама показывает красоту Шапада-дус-Веадейрус, бразильского национального парка. На переднем плане — Paepalanthus (пепалантус), род растений семейства эриокауловые / © Marcio Cabral

Победитель в категории «Ночной мир»: панорамная фотография с аркой Млечного Пути в бразильском парке Шапада-дус-Веадейрус (древнее плато, возраст которого оценивают в 1,8 миллиарда лет) / © Marc Marco

Победитель в категории «Воздействие на окружающую среду»: бездомные в Бангладеш, которые лишились домов и имущества из-за частых наводнений, эрозии рек и других стихийных бедствий / © Muhammad Hossain

Победитель в категории «Смешная природа»: пятнистая сова вылезла из дупла / © Panisara Sripratoom

Победитель в категории «Делим одну планету»: подготовка трехмесячной самки орангутана к операции в карантинном центре Sumatran Orangutan Conservation Programme в Северной Суматре (Индонезия) / © Alain Schroeder

Награда «Фотограф года — 2023» досталась Алену Шредеру за его яркие и привлекательные снимки, наполненные заботой об окружающей среде / © Alain Schroeder

Снимок одного из финалистов, «Ветер» / © Patrice Quillard

Снимок одного из финалистов в категории «Птицы» / © Giullio Ilari

Снимок одного из финалистов в категории «Смешная природа» / © Ashane Marasinghe

Снимок одного из финалистов в категории «Смешная природа» / © Hasan Baglar

Снимок одного из финалистов / © Rob Green

Снимок одного из финалистов в категории «Воздействие на окружающую среду» / © Rob Green

Снимок одного из финалистов в категории «Природный ландшафт» / © Lisa Röthig, Nallihan Kuȿ Cenneti

Снимок одного из финалистов в категории «Макрофотография» / © Hasan Baglar