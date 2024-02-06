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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
5 минут назад
Рейтинг: +231
Посты: 289

Названы победители конкурса снимков дикой природы The Nature Photography Contest 2023

Жюри независимой премии The Nature Photography Contest подвело итоги конкурса на лучшие снимки дикой природы за 2023 год. 

Сообщество
# животные
# природа
# фотографии

The Nature Photography Contest — ежегодная международная премия. В ней могут участвовать как профессиональные фотографы, так и любители со всего мира.

Фотография года: морской лев в Лос-Ислотесе (это небольшая группа скалистых островков в Море Кортеса, где обитает колония калифорнийских морских львов, примерно 400 особей) / © Glenn Ostle
Фотография года: морской лев в Лос-Ислотесе (это небольшая группа скалистых островков в Море Кортеса, где обитает колония калифорнийских морских львов, примерно 400 особей) / © Glenn Ostle

Ниже представлены снимки победителей и финалистов конкурса 2023 года (все фото можно посмотреть на сайте премии).

Победитель в категории «Природный ландшафт»: ледниковая река в Исландии / © Marek Biegalski
Победитель в категории «Природный ландшафт»: ледниковая река в Исландии / © Marek Biegalski
Победитель в категории «Дикая природа»: снимок скорпиона, подсвеченного ультрафиолетовым фонариком, в песчаных дюнах Джайсалмера посредине Великой индийской пустыни (Индия) / © Soumya Ranjan Bhattacharyya
Победитель в категории «Дикая природа»: снимок скорпиона, подсвеченного ультрафиолетовым фонариком, в песчаных дюнах Джайсалмера посредине Великой индийской пустыни (Индия) / © Soumya Ranjan Bhattacharyya
Победитель в категории «Макрофотография»: самка паука Philaeus chrysops около своего гнезда / © Adrian Truchta
Победитель в категории «Макрофотография»: самка паука Philaeus chrysops около своего гнезда / © Adrian Truchta
Победитель в категории «Подводная фотография»: личинка мурены (лептоцефал, стадия личиночного развития рыб надотряда элопсоидных) / © Yi Lin Tseng
Победитель в категории «Подводная фотография»: личинка мурены (лептоцефал, стадия личиночного развития рыб надотряда элопсоидных) / © Yi Lin Tseng
Победитель в категории «Птицы»: тупик в Исландии / ©  Alessio Calviani
Победитель в категории «Птицы»: тупик в Исландии / ©  Alessio Calviani
Победитель в категории «Жизнь растений»: панорама показывает красоту Шапада-дус-Веадейрус, бразильского национального парка. На переднем плане — Paepalanthus (пепалантус), род растений семейства эриокауловые / © Marcio Cabral
Победитель в категории «Жизнь растений»: панорама показывает красоту Шапада-дус-Веадейрус, бразильского национального парка. На переднем плане — Paepalanthus (пепалантус), род растений семейства эриокауловые / © Marcio Cabral
Победитель в категории «Ночной мир»: панорамная фотография с аркой Млечного Пути в бразильском парке Шапада-дус-Веадейрус (древнее плато, возраст которого оценивают в 1,8 миллиарда лет) / © Marc Marco
Победитель в категории «Ночной мир»: панорамная фотография с аркой Млечного Пути в бразильском парке Шапада-дус-Веадейрус (древнее плато, возраст которого оценивают в 1,8 миллиарда лет) / © Marc Marco
Победитель в категории «Воздействие на окружающую среду»: бездомные в Бангладеш, которые лишились домов и имущества из-за частых наводнений, эрозии рек и других стихийных бедствий / © Muhammad Hossain
Победитель в категории «Воздействие на окружающую среду»: бездомные в Бангладеш, которые лишились домов и имущества из-за частых наводнений, эрозии рек и других стихийных бедствий / © Muhammad Hossain
Победитель в категории «Смешная природа»: пятнистая сова вылезла из дупла / © Panisara Sripratoom
Победитель в категории «Смешная природа»: пятнистая сова вылезла из дупла / © Panisara Sripratoom
Победитель в категории «Делим одну планету»: подготовка трехмесячной самки орангутана к операции в карантинном центре Sumatran Orangutan Conservation Programme в Северной Суматре (Индонезия) / © Alain Schroeder
Победитель в категории «Делим одну планету»: подготовка трехмесячной самки орангутана к операции в карантинном центре Sumatran Orangutan Conservation Programme в Северной Суматре (Индонезия) / © Alain Schroeder
Награда «Фотограф года — 2023» досталась Алену Шредеру за его яркие и привлекательные снимки, наполненные заботой об окружающей среде / © Alain Schroeder
Награда «Фотограф года — 2023» досталась Алену Шредеру за его яркие и привлекательные снимки, наполненные заботой об окружающей среде / © Alain Schroeder
Снимок одного из финалистов, «Ветер» / © Patrice Quillard 
Снимок одного из финалистов, «Ветер» / © Patrice Quillard 
Снимок одного из финалистов в категории «Птицы» / © Giullio Ilari
Снимок одного из финалистов в категории «Птицы» / © Giullio Ilari
Снимок одного из финалистов в категории «Смешная природа» / © Ashane Marasinghe 
Снимок одного из финалистов в категории «Смешная природа» / © Ashane Marasinghe 
Снимок одного из финалистов в категории «Смешная природа» / © Hasan Baglar
Снимок одного из финалистов в категории «Смешная природа» / © Hasan Baglar
Снимок одного из финалистов / © Rob Green
Снимок одного из финалистов / © Rob Green
Снимок одного из финалистов в категории «Воздействие на окружающую среду» / © Rob Green
Снимок одного из финалистов в категории «Воздействие на окружающую среду» / © Rob Green
Снимок одного из финалистов в категории «Природный ландшафт» / © Lisa Röthig, Nallihan Kuȿ Cenneti
Снимок одного из финалистов в категории «Природный ландшафт» / © Lisa Röthig, Nallihan Kuȿ Cenneti
Снимок одного из финалистов в категории «Макрофотография» / © Hasan Baglar
Снимок одного из финалистов в категории «Макрофотография» / © Hasan Baglar
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Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Affidavit Donda
10 часов назад
. Кто и когда? Доказательства будут или как всегда?

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

Shamil Matygullin
10 часов назад
Sam, Однако уже есть подтверждения что мы живём в матрице. Как к ним относится (к подтверждениям) это уже другой вопрос

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Shamil Matygullin
10 часов назад
Romam, Не знаю ребёнок он или не компетентен в этом вопросе, но Вы хам и это точно

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

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