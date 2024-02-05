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Впервые более чем за 10 лет «Спейс Шаттл» установили в стартовую позицию
В Калифорнийском научном центре многоразовый транспортный космический корабль Endeavour («Индевор») установили в стартовую позицию с помощью двух огромных кранов. Правда, в космос пятый (и последний) челнок не собирается: он станет главным экспонатом нового музея в Калифорнийском научном центре.
Endeavour, ветеран 25 космических полетов (с 1992 по 2011 год), помогал в строительстве Международной космической станции. По окончании эксплуатации челнок решили выставить в Калифорнийском научном центре в Лос-Анджелесе. В октябре 2012 Endeavour его доставили туда, а перед этим космический корабль проделал 19-километровый путь по улицам города, двигаясь со скоростью 3,2 километра в час. Местным властям пришлось срубить примерно 400 деревьев, чтобы расчистить дорогу для Endeavour.
На протяжении 11 лет космический челнок выставлялся во временном ангаре, павильоне Сэмюэля Остина, пока музей искал ему постоянное место. Теперь пара кранов подняла шаттл из горизонтального положения в вертикальное. Космический корабль прикрепили к большой металлической раме, которая поддерживала его во время перемещения. Затем 11-этажный кран поднял хвост Endeavour, а 40-этажный гусеничный кран повторил то же самое с носом челнока.
После того как шаттл направили к звездам, кран, удерживающий хвост, отсоединили, а кран, который держал нос, осторожно повернул корабль в конечное положение и опустил его, чтобы прикрепить к оранжевому внешнему топливному баку. Последний присоединили к двойным твердотопливным ракетным ускорителям, которые соединены с фундаментом экспоната.
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