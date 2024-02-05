Впервые более чем за 10 лет «Спейс Шаттл» установили в стартовую позицию

В Калифорнийском научном центре многоразовый транспортный космический корабль Endeavour («Индевор») установили в стартовую позицию с помощью двух огромных кранов. Правда, в космос пятый (и последний) челнок не собирается: он станет главным экспонатом нового музея в Калифорнийском научном центре.

Установка шаттла Endeavour / © California Science Center

Endeavour, ветеран 25 космических полетов (с 1992 по 2011 год), помогал в строительстве Международной космической станции. По окончании эксплуатации челнок решили выставить в Калифорнийском научном центре в Лос-Анджелесе. В октябре 2012 Endeavour его доставили туда, а перед этим космический корабль проделал 19-километровый путь по улицам города, двигаясь со скоростью 3,2 километра в час. Местным властям пришлось срубить примерно 400 деревьев, чтобы расчистить дорогу для Endeavour.

Установка шаттла Endeavour / © California Science Center

На протяжении 11 лет космический челнок выставлялся во временном ангаре, павильоне Сэмюэля Остина, пока музей искал ему постоянное место. Теперь пара кранов подняла шаттл из горизонтального положения в вертикальное. Космический корабль прикрепили к большой металлической раме, которая поддерживала его во время перемещения. Затем 11-этажный кран поднял хвост Endeavour, а 40-этажный гусеничный кран повторил то же самое с носом челнока.

Установка шаттла Endeavour / © California Science Center

После того как шаттл направили к звездам, кран, удерживающий хвост, отсоединили, а кран, который держал нос, осторожно повернул корабль в конечное положение и опустил его, чтобы прикрепить к оранжевому внешнему топливному баку. Последний присоединили к двойным твердотопливным ракетным ускорителям, которые соединены с фундаментом экспоната.

Установка шаттла Endeavour / © California Science Center

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