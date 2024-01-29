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Elysian представила проект полностью электрического пассажирского самолета

Нидерландская компания Elysian показала проект полностью электрического пассажирского самолета, который планируют запустить в производство в течение ближайших десяти лет.

Elysian E9X / © Elysian

Электрический самолет, получивший название Elysian E9X, сможет перевозить 90 пассажиров на одном заряде аккумуляторных батарей на расстояние до 800 километров. В более отдаленной перспективе самолет сможет преодолеть на одной зарядке до 1000 километров. Планируется, что уже к 2033 году лайнер Elysian совершит первый полет.

Elysian основывает свой проект на новых работах исследователей из Делфтского технического университета, согласно которым такой электрический самолет сможет летать, если удастся добиться прорывов в развитии аккумуляторных технологий.