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Российская компания создала дрон-конвертоплан, летающий быстрее всех коптеров в зоне СВО

Компания «Хардберри РусФактор» представила новый беспилотный летательный аппарат «Ловкий», который можно использовать для разведки и корректировки огня.

Дрон-конвертоплан «Ловкий» / © РИА Новости

Дрон-конвертоплан «Ловкий» способен развивать скорость до 200 километров в час, что делает его самым быстрым среди всех коптеров, которые сегодня находятся в зоне российской специальной военной операции.

Дальность полета и передачи данных БПЛА «Ловкий» составляет до 50 километров, высота полета — до пяти километров, а его продолжительность — полтора часа.