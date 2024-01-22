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В Китае успешно испытали прототип первой ступени метановой ракеты ZhuQue-3

Первая ступень метановой ракеты ZhuQue-3 выполняет прыжковое испытание / © Weibo

Прототип взлетел со специальных опор, провел в воздухе 60 секунд, после чего мягко сел на посадочную площадку.

Первая ступень метановой ракеты ZhuQue-3 выполняет прыжковое испытание / © Weibo

Теперь компания Landspace присоединилась к Deep Bluе Aerospace, Galactic Energy и iSpace в создании первых возвращаемых ступеней ракет по аналогии с Falcon 9.

Первая ступень метановой ракеты ZhuQue-3 выполняет прыжковое испытание / © Weibo

В прошлом году ракета Landspace на метане впервые в истории вывела полезную нагрузку на орбиту.

Первая ступень метановой ракеты ZhuQue-3 выполняет прыжковое испытание / © Weibo

© CGTN