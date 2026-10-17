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Самый высокий небоскреб Греции появится среди античного наследия Афин
Афинская Ривьера — один из красивейших участков побережья Европы. Она протянулась на многие километры от порта Пирей, расположенного неподалеку от греческой столицы, до самого храма Посейдона. Но примерно на полпути находится нечто совершенно необычное для этой части света — огромная строительная площадка площадью втрое больше Монако.
И масштаб здесь вполне оправдан: именно на этом месте полным ходом идет реализация проекта Ellinikon стоимостью девять миллиардов долларов, который, по всей видимости, станет крупнейшим проектом городского развития в Европе. Тут появятся тысячи домов в нескольких жилых кварталах, отель и казино Hard Rock, торговый центр, новый общественный пляж. Кроме того, проект предусматривает огромный спортивный комплекс, школы, офисы, медицинские учреждения и колоссальный парк, в котором будет создано два миллиона квадратных метров зеленых зон, а жемчужиной проекта станет будущий самый высокий небоскреб Греции — Riviera Tower, высотой 200 метров.
На снимках строительство Riviera Tower выглядит довольно чужеродно, а причина заключается в том, что высота зданий в Афинах обычно ограничена 32 метрами. Это сделано для того, чтобы сохранить открытые виды на главную историческую достопримечательность города, известную во всем мире. Разумеется, речь об Акрополе и возвышающемся на нем Парфеноне, расположенном примерно в 150 метрах над уровнем моря. Но Riviera Tower превысит установленный для города высотный предел более чем в шесть раз. И сам небоскреб, и весь проект Ellinikon получили разрешение как исключение из действующих строительных норм.
Однако большинству жителей Афин это не по нраву. Опрос 2025 года выявил, что 63% респондентов выступают против Riviera Tower, а 41% не поддерживают весь проект реконструкции территории.
Есть и ощущение, что новый интерес к высотному строительству может стать лишь началом. Возможно, это только вопрос времени, когда Греция начнет возводить новые небоскребы. Такой сценарий вполне вероятен — особенно если Riviera Tower и весь проект Ellinikon окажутся успешными.
Проект Ellinikon — один из самых неоднозначных градостроительных замыслов за последнее время. Нетрудно понять, почему у него столько критиков: даже на некотором удалении от исторического центра Афин визуальное воздействие нового небоскреба трудно игнорировать.
Лишь время покажет, сможет ли общество в конечном счете смириться с таким компромиссом. Говорят, Рим не за один день построили. Возможно, то же самое теперь можно сказать и об Афинах.
Комментарии
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