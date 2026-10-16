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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Природа в объективе: представлены победители конкурса экологической фотографии Our Nature — 2026

Объявлены победители конкурса Our Nature Environmental Photo & Video Awards 2026, в центре внимания которого — истории о природе и взаимоотношениях человека с окружающей средой.

Сообщество
# животные
# конкурсы
# природа
# фотографии
# экология
Победитель в номинации «Чистая природа — воздух», большой пестрый дятел возвратился к своему птенцу с кормом в необычно низко расположенном дупле старого дуба. Благодаря такому расположению гнезда фотографу удалось запечатлеть редкий ракурс трогательного момента между родителем и птенцом / © Jan Pokluda
Победитель в номинации «Чистая природа — воздух», большой пестрый дятел возвратился к своему птенцу с кормом в необычно низко расположенном дупле старого дуба. Благодаря такому расположению гнезда фотографу удалось запечатлеть редкий ракурс трогательного момента между родителем и птенцом / © Jan Pokluda

Главный приз получил норвежский фотограф-анималист Аудун Рикардсен (Audun Rikardsen) за впечатляющий снимок под названием «Кошмар тюленя». Фотография сделана под водой. На ней белый медведь заглядывает в прорубь во льду Арктики и смотрит прямо в объектив камеры, установленной под поверхностью воды.

«Кошмар тюленя» — снимок, получивший главный приз / © Audun Rikardsen
«Кошмар тюленя» — снимок, получивший главный приз / © Audun Rikardsen

Бельгийский документальный фотограф Ален Шредер (Alain Schroeder) получил награду за лучший фоторассказ за работу «Спасение орангутанов». Эта серия фотографий рассказывает о попытках спасти одну из самых уязвимых групп человекообразных обезьян в мире.

Работа из серии снимков «Спасение орангутанов» / © Alain Schroeder
Работа из серии снимков «Спасение орангутанов» / © Alain Schroeder

Съемки проходили на индонезийском острове Суматра. Фотограф запечатлел работу природоохранных команд, которые спасают, лечат и реабилитируют орангутанов, пострадавших от уничтожения естественной среды обитания, конфликтов с людьми и незаконной торговли дикими животными.

Работа из серии снимков «Спасение орангутанов» / © Alain Schroeder
Работа из серии снимков «Спасение орангутанов» / © Alain Schroeder

Снимки передают эмоциональные и физические трудности спасения животных: от экстренной помощи и ветеринарного лечения до сложного процесса подготовки к возможному возвращению в дикую природу.

Работа из серии снимков «Спасение орангутанов» / © Alain Schroeder
Работа из серии снимков «Спасение орангутанов» / © Alain Schroeder

Сочетая выразительный документальный рассказ с надеждой на лучшее будущее, серия подчеркивает самоотверженность специалистов, защищающих вид, существование которого все сильнее зависит от последствий человеческой деятельности.

Победитель в номинации «Карпатский бассейн» / © Imre Potyo
Победитель в номинации «Карпатский бассейн» / © Imre Potyo

Атмосферный снимок Имре Пото раскрывает скрытую сторону ночной жизни дикой природы. Благодаря выдержке в 108 секунд фотограф запечатлел светящиеся траектории полета бабочек на фоне освещенного луной леса. 

Победитель в номинации «Наши следы» / © Audun Rikardsen
Победитель в номинации «Наши следы» / © Audun Rikardsen

Горбатый кит кормится рядом с рыболовным судном во время полярной ночи. Снимок разделен на две части, показывающие происходящее над водой и под ее поверхностью.

Каждую зиму в фьордах Северной Норвегии собираются огромные косяки атлантической сельди, привлекающие сотни горбатых китов и косаток. Киты научились пользоваться присутствием рыболовных судов, возле которых можно легко добывать концентрирующуюся сельдь. Однако такой способ кормления опасен: животные рискуют запутаться в сетях, получить травмы или утонуть, а также повредить рыболовное оборудование.

Победитель в номинации «Решения» / © Matjaz Krivic
Победитель в номинации «Решения» / © Matjaz Krivic

Аэрофотоснимок солнечной электростанции Cerro Dominador в Чили. Центральная башня окружена огромным полем зеркал, направляющих солнечное излучение на ее приемник. Геометрический рисунок гелиостатов превращает пустыню Атакама в необычный технологический ландшафт.

Снимки других участников конкурса можно посмотреть на официальном сайте проекта. 

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Сообщество
# животные
# конкурсы
# природа
# фотографии
# экология
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