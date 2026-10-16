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Природа в объективе: представлены победители конкурса экологической фотографии Our Nature — 2026
Объявлены победители конкурса Our Nature Environmental Photo & Video Awards 2026, в центре внимания которого — истории о природе и взаимоотношениях человека с окружающей средой.
Главный приз получил норвежский фотограф-анималист Аудун Рикардсен (Audun Rikardsen) за впечатляющий снимок под названием «Кошмар тюленя». Фотография сделана под водой. На ней белый медведь заглядывает в прорубь во льду Арктики и смотрит прямо в объектив камеры, установленной под поверхностью воды.
Бельгийский документальный фотограф Ален Шредер (Alain Schroeder) получил награду за лучший фоторассказ за работу «Спасение орангутанов». Эта серия фотографий рассказывает о попытках спасти одну из самых уязвимых групп человекообразных обезьян в мире.
Съемки проходили на индонезийском острове Суматра. Фотограф запечатлел работу природоохранных команд, которые спасают, лечат и реабилитируют орангутанов, пострадавших от уничтожения естественной среды обитания, конфликтов с людьми и незаконной торговли дикими животными.
Снимки передают эмоциональные и физические трудности спасения животных: от экстренной помощи и ветеринарного лечения до сложного процесса подготовки к возможному возвращению в дикую природу.
Сочетая выразительный документальный рассказ с надеждой на лучшее будущее, серия подчеркивает самоотверженность специалистов, защищающих вид, существование которого все сильнее зависит от последствий человеческой деятельности.
Атмосферный снимок Имре Пото раскрывает скрытую сторону ночной жизни дикой природы. Благодаря выдержке в 108 секунд фотограф запечатлел светящиеся траектории полета бабочек на фоне освещенного луной леса.
Горбатый кит кормится рядом с рыболовным судном во время полярной ночи. Снимок разделен на две части, показывающие происходящее над водой и под ее поверхностью.
Каждую зиму в фьордах Северной Норвегии собираются огромные косяки атлантической сельди, привлекающие сотни горбатых китов и косаток. Киты научились пользоваться присутствием рыболовных судов, возле которых можно легко добывать концентрирующуюся сельдь. Однако такой способ кормления опасен: животные рискуют запутаться в сетях, получить травмы или утонуть, а также повредить рыболовное оборудование.
Аэрофотоснимок солнечной электростанции Cerro Dominador в Чили. Центральная башня окружена огромным полем зеркал, направляющих солнечное излучение на ее приемник. Геометрический рисунок гелиостатов превращает пустыню Атакама в необычный технологический ландшафт.
Снимки других участников конкурса можно посмотреть на официальном сайте проекта.
Комментарии
В список самых влиятельных ученых мира вошли исследователи «Яндекса» и преподаватели совместных программ. Подготовило список авторитетное издательство Elsevier при участии исследователей Стэнфордского университета*. При составлении рейтинга учитывались работы, включенные в международную базу публикаций Scopus.
Чтобы выучить новый для себя язык, перестаньте искать в звуках смысл — сосредоточьтесь на самих звуках, посоветовали авторы нового исследования. Они пришли к выводу, что наиболее способные к изучению языков люди обладают врожденной особенностью: замечают мельчайшие звуковые нюансы и потому воспринимают незнакомые иностранные звуки скорее как акустические сигналы, нежели как элементы речи.
В начале второго тысячелетия нашей эры в одной из частей мира произошла настоящая экономическая революция: доходы государства от торговли и ремесел стали больше, чем от сельского хозяйства, появилось бумажное денежное обращение, что запустило беспрецедентный рост благосостояния. Появились новые линии сельхозкультур, орудий и даже морских судов, качества которых в остальном мире достигли только в XIX веке. Все это кончилось коллапсом, причиной которого раньше считали набеги варваров. Анализ изотопов в гробовых досках указал на совсем иной механизм: страна оказалась под давлением необычного и затяжного природного явления.
В начале второго тысячелетия нашей эры в одной из частей мира произошла настоящая экономическая революция: доходы государства от торговли и ремесел стали больше, чем от сельского хозяйства, появилось бумажное денежное обращение, что запустило беспрецедентный рост благосостояния. Появились новые линии сельхозкультур, орудий и даже морских судов, качества которых в остальном мире достигли только в XIX веке. Все это кончилось коллапсом, причиной которого раньше считали набеги варваров. Анализ изотопов в гробовых досках указал на совсем иной механизм: страна оказалась под давлением необычного и затяжного природного явления.
Чтобы выучить новый для себя язык, перестаньте искать в звуках смысл — сосредоточьтесь на самих звуках, посоветовали авторы нового исследования. Они пришли к выводу, что наиболее способные к изучению языков люди обладают врожденной особенностью: замечают мельчайшие звуковые нюансы и потому воспринимают незнакомые иностранные звуки скорее как акустические сигналы, нежели как элементы речи.
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