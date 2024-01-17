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Нидерландская компания показала разведывательный дрон, похожий на орла

Компания Guard From Upper из Нидерландов показала новый беспилотник Evolution Eagle, который имеет размер, форму и окраску, имитирующие настоящего орла. Дрон можно использовать в разведывательных целях.

Дрон Evolution Eagle / © Guard From Above

Evolution Eagle приводится в движение двумя пропеллерами, расположенными в передней части крыльев, а управляется закрылками — они находятся вдоль задней части крыльев и хвоста.

Запуск Evolution Eagle / © Guard From Above

Беспилотник может парить на восходящих потоках теплого воздуха, словно орел. Это не только экономит заряд батареи, но и позволяет оператору временно отключать двигатели для устранения шума пропеллеров.

Evolution Eagle представляет собой разборную модель, которая легко собирается (за три минуты) и разбирается для переноски в кейсе, а запускается вручную.

© Guard From Above