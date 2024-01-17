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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
Только что
Рейтинг: +353
Посты: 618

Искусственный интеллект научили имитировать почерк человека

Инструменты искусственного интеллекта уже способны подделывать голоса людей и создавать дипфейковые (технология синтезирования медиаданных, на которых лицо одного человека заменяется лицом другого человека) фото и видеоролики. Вскоре ИИ можно будет использовать и для имитации почерка. 

Сообщество
# ИИ
# технологии
© FreshSplash / E+
© FreshSplash / E+

Исследователи из Университета искусственного интеллекта имени Мохамеда бен Заида (MBZUAI) в Абу-Даби (ОАЭ) утверждают, что ИИ научился убедительно имитировать почерк конкретного человека. Ученые отметили, что уже озабочены проблемами, которые открывает эта технология для мошенников, поэтому планируют создать инструменты для борьбы с подделками и значительно повысить осведомленность общественности о новых функциях ИИ.

Несмотря на беспокойство, исследователи заявили, что планируют задействовать новый инструмент в реальных программах уже в ближайшие месяцы.

Созданная учеными технология использует трансформаторную модель (тип нейронной сети, разработанный для изучения контекста и значений последовательных данных) и способна убедительно имитировать рукописные тексты на английском языке.

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