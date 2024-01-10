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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
1 час назад
Рейтинг: +681
Посты: 1356

Sony презентовала созданный совместно с Honda электромобиль Afeela

Компания Sony во время выставки CES, которая проходит в Лас-Вегасе, презентовала электромобиль Afeela. Его разрабатывают совместно с Honda. Одной из интересных особенностей машины стало то, что ею можно будет управлять с помощью джойстика DualSense от приставки PS5.

Сообщество
# Honda
# транспорт
# электромобили
Электромобиль Afeela / © Sony
Электромобиль Afeela / © Sony

Электромобиль Afeela получит двухмоторную силовую установку мощностью 489 лошадиных сил и аккумулятор на 91 киловатт-час. Данные о запасе хода пока не разглашаются.

Электромобиль Afeela / © Sony
Электромобиль Afeela / © Sony
Электромобиль Afeela / © Sony
Электромобиль Afeela / © Sony
© AFEELA 

Владельцам Afeela предоставят онлайн-доступ к развлекательному контенту Sony и развитому комплексу водительских ассистентов, который будет работать на базе 45 различных датчиков и камер.

© AFEELA 
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