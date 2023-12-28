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«Хаббл» получил изображение «снежного» шарового скопления

«Снежное» шаровое скопление NGC 2210 / © ESA / Hubble & NASA, A. Sarajedini, F. Niederhofer

NGC 2210 расположено в галактике Большое Магелланово Облако, на расстоянии 158 тысяч световых лет от Земли. Его открыл почти 200 лет назад знаменитый английский астроном Джон Гершель, однако из-за огромного расстояния исследователям не удавалось как следует разглядеть NGC 2210. С этой задачей справился космический телескоп «Хаббл», запущенный 33 года назад.

Самое интересное в NGC 2210 — возраст. Он составляет 11,6 миллиарда лет. Кажется, что скопление невероятно старое, ведь оно образовалось всего через два миллиарда лет после Большого взрыва. Но, на самом деле, оно необычно молодое по сравнению с другими.