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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +208
Посты: 252

Археологи нашли уникальную средневековую табличку с проклятиями и призывом демонов

Во время археологических работ в пристройке ратуши города Ростока (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания, Германия) исследователи нашли неприметный кусок свинца. Однако он оказался уникальной табличкой XV века с проклятием и призывом демонов.

Сообщество
# археология
# Германия
# демоны
# история
# проклятье
# средневековье
Табличка XV века с проклятиями и призывом демонов / © Archäologie in Mecklenburg-Vorpommern
Табличка XV века с проклятиями и призывом демонов / © Archäologie in Mecklenburg-Vorpommern

На артефакте мелкими буквами выгравирован призыв Сатаны, демонов Вельзевула и Берита. Ученым удалось разобрать фразу «Sathanas taleke belzebuk hinrik berith».

Проклятие было направлено против женщины по имени Талеке и некоего Хинрика (Генриха). Исследователи предположили, что именно на них пытались наслать демонов. В тексте также говорится о неразделенной любви.

Местный исследователь, доктор Йорг Ансорж (Jörg Ansorge), напомнил, что таблички с проклятиями известны с давних времен и были распространены в Древней Греции и Риме. Однако новая находка, которую датировали XV веком, стала уникальной, так как подобные артефакты из Средневековья Ансоржу неизвестны.

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