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Воссоздано лицо женщины с искусственно деформированным черепом из Раннего Средневековья

Бразильский исследователь и 3D-дизайнер Сисеро Мораис (Cicero Moraes), специализирующийся на компьютерной реконструкции внешности древних людей, вместе с исследователями из европейских стран реконструировал лицо женщины с искусственно деформированным черепом. Ее останки обнаружили в Швейцарии почти полвека назад.

Реконструкция лица раннесредневековой женщины с искусственно деформированным черепом / © Cicero Moraes et al.

В 1970-х археологи исследовали раннесредневековое кладбище V века, которое, предположительно, было связано с древнегерманским племенем бургундов, и обнаружили там искусственно деформированный женский череп.

Вероятно, женщина происходила из восточных кочевых племен, связанных с гуннами или аланами, которые появились на территории современной Швейцарии во времена Великого переселения народов.

Реконструкция лица раннесредневековой женщины с искусственно деформированным черепом / © Cicero Moraes et al.

Теперь Сисеро Мораис и специалисты, изучив череп, создали его цифровую модель, а затем добавили мягкие ткани.

Реконструкция лица раннесредневековой женщины с искусственно деформированным черепом / © Cicero Moraes et al.

Реконструкция лица раннесредневековой женщины с искусственно деформированным черепом / © Cicero Moraes et al.

Реконструкция лица раннесредневековой женщины с искусственно деформированным черепом / © Cicero Moraes et al.