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Воссоздано лицо женщины с искусственно деформированным черепом из Раннего Средневековья
Бразильский исследователь и 3D-дизайнер Сисеро Мораис (Cicero Moraes), специализирующийся на компьютерной реконструкции внешности древних людей, вместе с исследователями из европейских стран реконструировал лицо женщины с искусственно деформированным черепом. Ее останки обнаружили в Швейцарии почти полвека назад.
В 1970-х археологи исследовали раннесредневековое кладбище V века, которое, предположительно, было связано с древнегерманским племенем бургундов, и обнаружили там искусственно деформированный женский череп.
Вероятно, женщина происходила из восточных кочевых племен, связанных с гуннами или аланами, которые появились на территории современной Швейцарии во времена Великого переселения народов.
Теперь Сисеро Мораис и специалисты, изучив череп, создали его цифровую модель, а затем добавили мягкие ткани.
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