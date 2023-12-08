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Rolls-Royce показала макет реактора для Луны
Британская компания Rolls-Royce показала макет ядерного реактора, который сможет обеспечить энергией будущие колонии на естественном спутнике Земли.
Модель мини-реактора, представленная компанией Rolls-Royce, имеет ширину один метр и длину три метра. Пока что он не создает энергию: нужно еще как минимум шесть лет и миллионы долларов, чтобы получить действующее устройство.
Если все пойдет по плану, то в 2029 году этот реактор отправится на Луну для проверки работоспособности технологии. Процесс создания энергии в новом реакторе будет таким же, как и на АЭС, то есть энергия будет выделяться в результате деления ядра атома.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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