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Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +71
Посты: 165

Tesla показала результаты краш-тестов Cybertruck

Компания Tesla во время мероприятия, посвященного старту поставок электрического пикапа Cybertruck, показала результаты зрелищных испытаний машины на столкновение. Краш-тесты представляют собой умышленное воспроизведение от слабых до сильных столкновений с целью выяснить возможный уровень повреждений электромобиля.

Сообщество
# Cybertruck
# Tesla
# электромобили
Результаты краш-тестов Cybertruck / © Tesla 
Результаты краш-тестов Cybertruck / © Tesla 
Результаты краш-тестов Cybertruck / © Tesla 
Результаты краш-тестов Cybertruck / © Tesla 
Результаты краш-тестов Cybertruck / © Tesla 
Результаты краш-тестов Cybertruck / © Tesla 
Результаты краш-тестов Cybertruck / © Tesla 
Результаты краш-тестов Cybertruck / © Tesla 
© Planet Car News
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