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Tesla показала результаты краш-тестов Cybertruck
Компания Tesla во время мероприятия, посвященного старту поставок электрического пикапа Cybertruck, показала результаты зрелищных испытаний машины на столкновение. Краш-тесты представляют собой умышленное воспроизведение от слабых до сильных столкновений с целью выяснить возможный уровень повреждений электромобиля.
Финские ученые узнали, что характер кошек и собак и в первую очередь их привязанность к хозяину формируются под влиянием невротичных проявлений человека.
Существующая разведывательная спутниковая группировка США позволяет фиксировать запуски баллистических ракет по всему миру. Но ее разрешающей способности достаточно только для отслеживания активных участков траектории — пока работают двигатели ускорителей. Если ракета имеет маневрирующую или гиперзвуковую головную часть, определить, куда именно летят боеголовки, пока затруднительно. Новые спутники, которые недавно заказал Пентагон, исправят этот недочет.
На спутниковых снимках видны след от испытаний ракетного двигателя и внушительное поле обломков. Компания, вероятнее всего, использующая этот тестовый стенд, и ее материнская государственная корпорация никакой информацией об инциденте не поделились.
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