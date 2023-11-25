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Roman Markin
Roman Markin
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Астрономы открыли зеленое свечение Марса

Впервые ученые зафиксировали зеленое свечение в атмосфере Марса в видимой части электромагнитного спектра. Это открытие, сделанное при помощи спектрометра NOMAD на борту орбитального аппарата Trace Gas Orbiter, может кардинально изменить наше понимание марсианской газовой оболочки.

Сообщество
# NOMAD
# Trace Gas Orbiter
# Марс
Зеленое свечение марсианской атмосферы, каким его могут наблюдать астронавты / © NASA
Зеленое свечение марсианской атмосферы, каким его могут наблюдать астронавты / © NASA

Явление атмосферного свечения на Марсе напоминает земное полярное сияние. Однако оно имеет уникальные особенности из-за отсутствия магнитного поля и разреженной атмосферы планеты. 

Ученые получили ценные данные для обследования верхней атмосферы, влияния солнечного ветра и химических веществ, что углубляет знания об эволюции марсианской и земной атмосфер. Спектрометр NOMAD, установленный на орбитальном аппарате Trace Gas Orbiter, стал главным инструментом в наблюдении за зеленым свечением Красной планеты. Этот прибор, оснащенный передовыми датчиками, позволил исследователям впервые зафиксировать уникальное атмосферное явление в видимом диапазоне света.

Зеленое свечение атмосферы Марса, наблюдаемое спектрометром NOMAD, — результат рекомбинации атомов кислорода, которые, сталкиваясь в верхних слоях газовой оболочки, испускают фотоны. Этот процесс называется тройной рекомбинацией: когда три атома кислорода взаимодействуют, в результате чего два из них соединяются, образуя молекулу кислорода, а третий участвует в высвобождении энергии в виде света. Таким образом происходит излучение зеленого света, которое и было замечено в атмосфере Марса.

На Земле такое свечение обычно происходит во время полярных сияний. Но на Марсе, где нет глобального магнитного поля, явление связано исключительно с химическими реакциями. Таким образом, наблюдения не только демонстрируют сходство между земной и марсианской атмосферами, но и подчеркивают уникальные процессы, протекающие на Красной планете.

Наблюдение за зеленым свечением предоставляет отличную возможность изучить процессы, происходящие в верхних слоях. Этот феномен, возникающий в результате реакций между атомами кислорода, открывает новые перспективы для понимания химического состава определенных слоев атмосферы Марса. Ученые смогут получить данные о распределении и плотности кислорода, а также о взаимодействии марсианской газовой оболочки с солнечным излучением. Соответствующие знания имеют решающее значение для создания более точных моделей марсианской атмосферы, которые наверняка помогут в планировании будущих миссий по изучению и освоению Красной планеты, в том числе с участием человека.

Фантазия художника о работе аппарата TGO, фиксирующего зеленый свет в атмосфере Красной планеты / © ESA
Фантазия художника о работе аппарата TGO, фиксирующего зеленый свет в атмосфере Красной планеты / © ESA

Наблюдение зеленого свечения в атмосфере Марса стало важным шагом в изучении планеты. Оно расширяет границы знаний и подчеркивает потенциал для новых открытий в рамках грядущих полетов на Красную планету.

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