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Бывший дизайнер Aston Martin показал электрический багги

Британский дизайнер Ян Каллум, который разработал такие модели автомобилей, как Jaguar F-Type, Aston Martin DB7, DB9 и Vanquish, представил компактный четырехместный электрический внедорожник Callum Skye.

Callum Skye / © Callum

Callum Skye получил два мотора и способен разгоняться до 100 километров в час менее чем за четыре секунды.

Аккумуляторная батарея емкостью 42 киловатт-часа обеспечивает запас хода в 275 километров. Новый электрический багги отправится в производство с весны 2024 года.

Callum Skye / © Callum

Callum Skye / © Callum

Callum Skye / © Callum

Callum Skye / © Callum

© Garage Talk Online