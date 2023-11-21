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В США робот впервые помог задержать вооруженного человека

Собака-робот, которая служит в полиции Лос-Анджелеса / © WGN News

Инцидент произошел почти две недели назад. Рано утром 8 ноября пассажир автобуса в Лос-Анджелесе сообщил водителю, что один из спящих мужчин в салоне вооружен пистолетом, который прячет под сиденьем.

Водитель остановил автобус, и все, кроме спящего мужчины, эвакуировались. На место ЧП прибыли сотрудники полиции, которые попытались связаться с вооруженным человеком, но не получили ответа. Поэтому они отправили внутрь автобуса робота-собаку с дистанционным управлением.

Камеры бота позволили офицерам увидеть салон изнутри, с помощью динамиков они смогли разбудить пассажира и убедили его сдаться. В результате происшествия никто не пострадал, а впоследствии полиция изъяла из-под сиденья, где сидел мужчина, пневматический пистолет.

© WGN News

© АВС7