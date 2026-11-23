Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Европейско-японский аппарат BepiColombo вышел на орбиту вокруг Меркурия

Международная миссия BepiColombo, реализуемая совместно Европейским космическим агентством (ESA) и Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), 21 ноября вышла на орбиту вокруг Меркурия. С момента отправления аппарата с Земли прошло более восьми лет.

Художественное изображение миссии BepiColombo / © JAXA / ESA

BepiColombo состоит из двух основных космических аппаратов: европейского орбитального аппарата для исследования Меркурия Mercury Planetary Orbiter (MPO) и японского аппарата для изучения магнитосферы планеты Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO), также известного под названием Mio.

Оба аппарата вместе с транспортно-двигательным модулем Mercury Transfer Module (MTM) были запущены в октябре 2018 года с космодрома Куру во Французской Гвиане на ракете-носителе Ariane 5. Так началось их продолжительное путешествие по внутренней части Солнечной системы, включавшее несколько сложных гравитационных маневров.

Добраться до Меркурия непросто из-за его близости к Солнцу. Космические аппараты, направляющиеся к самой внутренней планете Солнечной системы, под действием мощного гравитационного притяжения нашей звезды разгоняются до очень высоких скоростей. Чтобы выйти на орбиту Меркурия, им необходимо погасить значительную часть своей кинетической энергии: гравитационное притяжение небольшой планеты гораздо слабее солнечного.

Поэтому специалисты миссии BepiColombo разработали сложную траекторию полета, предусматривающую один гравитационный маневр у Земли, два — у Венеры и шесть — у Меркурия. Первоначально путешествие должно было занять около семи лет. Однако из-за неполадок с солнечными батареями, снизивших доступную мощность электрических двигателей транспортно-двигательного модуля MTM, продолжительность полета увеличилась еще на год.

Маневр по выходу на орбиту станет очередной важной вехой заключительного этапа прибытия BepiColombo к Меркурию. Весь этот этап, как ожидается, займет около шести месяцев. Фактически прибытие к планете началось 3 сентября, когда транспортно-двигательный модуль MTM отделился от аппаратов MPO и Mio. Однако два исследовательских орбитальных аппарата пока остаются соединенными друг с другом. Их разделение запланировано ориентировочно на 9 декабря.

Вскоре после этого Mio выйдет на окончательную рабочую орбиту — сильно вытянутую эллиптическую траекторию, проходящую над полюсами Меркурия. Европейский аппарат MPO также предназначен для работы на полярной орбите, но его траектория будет значительно менее вытянутой. Перед выходом на нее аппарату предстоит выполнить серию дополнительных двигательных маневров. Завершить этот этап планируется 10 марта 2027 года.

К полноценным научным исследованиям BepiColombo приступит 6 апреля 2027 года. Два аппарата будут собирать взаимодополняющие данные, наблюдая за Меркурием с разных орбит. Это позволит значительно расширить представления ученых об одной из наименее изученных планет Солнечной системы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.