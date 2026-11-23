Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Европейско-японский аппарат BepiColombo вышел на орбиту вокруг Меркурия
Международная миссия BepiColombo, реализуемая совместно Европейским космическим агентством (ESA) и Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), 21 ноября вышла на орбиту вокруг Меркурия. С момента отправления аппарата с Земли прошло более восьми лет.
BepiColombo состоит из двух основных космических аппаратов: европейского орбитального аппарата для исследования Меркурия Mercury Planetary Orbiter (MPO) и японского аппарата для изучения магнитосферы планеты Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO), также известного под названием Mio.
Оба аппарата вместе с транспортно-двигательным модулем Mercury Transfer Module (MTM) были запущены в октябре 2018 года с космодрома Куру во Французской Гвиане на ракете-носителе Ariane 5. Так началось их продолжительное путешествие по внутренней части Солнечной системы, включавшее несколько сложных гравитационных маневров.
Добраться до Меркурия непросто из-за его близости к Солнцу. Космические аппараты, направляющиеся к самой внутренней планете Солнечной системы, под действием мощного гравитационного притяжения нашей звезды разгоняются до очень высоких скоростей. Чтобы выйти на орбиту Меркурия, им необходимо погасить значительную часть своей кинетической энергии: гравитационное притяжение небольшой планеты гораздо слабее солнечного.
Поэтому специалисты миссии BepiColombo разработали сложную траекторию полета, предусматривающую один гравитационный маневр у Земли, два — у Венеры и шесть — у Меркурия. Первоначально путешествие должно было занять около семи лет. Однако из-за неполадок с солнечными батареями, снизивших доступную мощность электрических двигателей транспортно-двигательного модуля MTM, продолжительность полета увеличилась еще на год.
Маневр по выходу на орбиту станет очередной важной вехой заключительного этапа прибытия BepiColombo к Меркурию. Весь этот этап, как ожидается, займет около шести месяцев. Фактически прибытие к планете началось 3 сентября, когда транспортно-двигательный модуль MTM отделился от аппаратов MPO и Mio. Однако два исследовательских орбитальных аппарата пока остаются соединенными друг с другом. Их разделение запланировано ориентировочно на 9 декабря.
Вскоре после этого Mio выйдет на окончательную рабочую орбиту — сильно вытянутую эллиптическую траекторию, проходящую над полюсами Меркурия. Европейский аппарат MPO также предназначен для работы на полярной орбите, но его траектория будет значительно менее вытянутой. Перед выходом на нее аппарату предстоит выполнить серию дополнительных двигательных маневров. Завершить этот этап планируется 10 марта 2027 года.
К полноценным научным исследованиям BepiColombo приступит 6 апреля 2027 года. Два аппарата будут собирать взаимодополняющие данные, наблюдая за Меркурием с разных орбит. Это позволит значительно расширить представления ученых об одной из наименее изученных планет Солнечной системы.
Комментарии
Способность тела поддерживать температуру зависит не только от нервной системы и обмена веществ: важную роль играет взаимодействие жировых и иммунных клеток. Нарушение этой связи может объяснять, почему с возрастом сложнее приспосабливаться к холоду. К такому выводу пришла группа исследователей, изучившая работу бурой жировой ткани, помогающей организму вырабатывать тепло.
Многие думают, что чем больше мозг, тем выше интеллект — конечно, с поправкой на пропорции. Например, у кита мозг больше нашего, но мы умнее, ведь в процентах от массы тела наш мозг весомее. А еще важна поверхность коры и многие другие факторы. Но все эти закономерности поставил под вопрос обычный шмель. При совершенно ничтожном количестве нейронов он показал серьезные возможности. Исследователи все еще разбираются, как шмелям это удалось, но похоже, что все дело в необычной структуре и организации их мозга.
На южном полюсе Луны есть впадина диаметром более двух тысяч километров — крупнейший бесспорный след падения небесного тела в Солнечной системе. Недавно китайский автомат впервые в истории доставил оттуда пробу грунта. Теперь китайские ученые на ее основе разобрались в формировании этого ударного бассейна.
Многие думают, что чем больше мозг, тем выше интеллект — конечно, с поправкой на пропорции. Например, у кита мозг больше нашего, но мы умнее, ведь в процентах от массы тела наш мозг весомее. А еще важна поверхность коры и многие другие факторы. Но все эти закономерности поставил под вопрос обычный шмель. При совершенно ничтожном количестве нейронов он показал серьезные возможности. Исследователи все еще разбираются, как шмелям это удалось, но похоже, что все дело в необычной структуре и организации их мозга.
Под Новосибирском в наукограде Кольцово создан суперсовременный научный объект – источник синхротронного излучения, который называется Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» или сокращенно ЦКП «СКИФ». Установка реально большая, сложная, перспективная и давно ожидаемая исследовательским сообществом страны, поэтому внимания со стороны СМИ хватает. Желающие могут погуглить и почитать. Многие, кому интересно, что такое «источник синхротронного излучения», так и делают, читают и оставляют комментарии (куда же без них!). В этой статье на Naked Science директор ЦКП «СКИФ» академик РАН Евгений Левичев попытался ответить на волнующие читателей вопросы и рассказать, что такое СКИФ, и зачем мы его построили.
На южном полюсе Луны есть впадина диаметром более двух тысяч километров — крупнейший бесспорный след падения небесного тела в Солнечной системе. Недавно китайский автомат впервые в истории доставил оттуда пробу грунта. Теперь китайские ученые на ее основе разобрались в формировании этого ударного бассейна.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Скорость развития собаки в первые годы жизни оказалась намного выше, чем у человека, но дальше процессы ее старения существенно замедляются. Даже скорость взросления и угасания отдельных подсистем организма у этих животных серьезно неодинаковая, из-за чего расхожее представление «один собачий год равен семи человеческим» дважды неверно.
Спутниковый анализ позволил составить карту истощения подземных вод по всей планете. Оказалось, в наибольшей степени сокращение запасов происходит не от уменьшения объема осадков, а там, где подземные воды активнее всего используют для орошаемого земледелия, важного для обеспечения продовольствием миллиардов людей.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
17 Декабря, 2021
Мир «Матрицы» возможен — но не в «цифре»
19 Апреля, 2013
Самые запретные места на планете
6 Марта, 2016
Самые «горячие» премьеры Женевы
6 Марта, 2022
Лисички взяли спички: взорвется ли Черное море?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно