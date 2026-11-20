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Сравнимо с курением: чем уборка опасна для легких

Что вредит здоровью легких? Конечно, курение. А еще уборка. И это доказало исследование.

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Некоторые женщины регулярно проводят дома тщательную уборку. Другие же домашними делами почти не занимаются. И, как показало исследование норвежских ученых, легкие тех, кто часто убирается, ослабевают значительно быстрее.

Еще хуже обстоят дела у профессиональных уборщиц. Состояние их легких оказалось сравнимо с легкими заядлых курильщиков — тех, кто выкуривал 10-20 сигарет в день.

При этом в исследовании принимали участие не сто человек. Его авторы наблюдали за примерно 6000 людей в течение 20 лет в разных странах Европы.

Однако чем так опасна уборка? Вероятно, моющими средствами. При этом потенциальный риск несут как спреи, так и обычные жидкие. Спреи, правда, оказались опаснее, так как микроскопические капли зависают в воздухе, а следовательно, человек больше их вдыхает.

Что делать в этом случае, если без уборки не обойтись? Во время уборки рекомендуется открывать окна. Распылять средство в воздух не следует, наносить его лучше прямо на тряпку.

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