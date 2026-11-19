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Голос суперхищника, который пугал животных саванны сильнее, чем рык льва или звук выстрела
Лев — один из самых опасных хищников африканской саванны. Другие животные знают, что льва стоит опасаться, но есть еще один суперхищник, который пугает их еще сильнее. Человек.
Возле водопоев исследователи установили динамики, воспроизводившие различные звуки, в том числе рычание львов и голоса людей. Как оказалось, животные уходили быстрее, услышав человеческую речь.
Как показали результаты исследования, опубликованного в журнале Current Biology, голоса людей пугали животных сильнее лая собак и даже звуки выстрелов. Человеческий разговор пугал даже тех, кого боятся сами люди, например, леопардов и гиен. При этом был обычный разговор мужчин и женщин на местных языках.
Согласно результатам исследования, вероятность бегства животного, услышавшего голос человека, была вдвое выше, чем при звуках львов. Услышав человеческую речь, животные покидали водопои на 40% быстрее.
Ученые пришли к выводу, что страх человеческого голоса свидетельствует о том, что животных пугает само присутствие человека. И этот страх неудивителен. Незаконная охота и отлов животных — серьезная проблема Африки.
При этом такой страх вредит и самим людям. Он влияет на туристическую отрасль, ведь многие путешественники приезжают в Африку ради сафари.
Однако если животные убегают, это ставит под угрозу дальнейшее развитие этого туристического направления. При этом последствия выходят за рамки коммерции. Некоторые программы направляют часть доходов от продажи билетов на охрану животных и сохранение их среды обитания.
Стоит отметить, что у страха животных перед людьми есть и положительная сторона. Побороть браконьерство в Африке пока не получается. Возможно, специалисты смогут ставить динамики с записями разговоров людей в местах, где риск браконьерства особенно высок.
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