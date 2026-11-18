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Инженеры испытали все девять научных приборов «Луны-26»
Один из приборов будет искать в грунте признаки водяного льда, другой снимет лунный рельеф с высоты около 70 километров. Запуск станции с космодрома Восточный намечен на 2028 год.
17 ноября «Роскосмос» показал, как инженеры Института космических исследований РАН испытывают аппаратуру «Луны-26». Институт отвечает за научные приборы. Саму станцию строит НПО имени С. А. Лавочкина в рамках национального проекта «Космос».
К моменту съемки каждый из девяти приборов прошел полный цикл автономных испытаний. Инженеры еще проверяли, как приборы работают вместе. По словам начальника лаборатории испытаний ИКИ РАН Дениса Стрельникова, на стенде воспроизводят обычные для лунной орбиты режимы работы и следят за обменом командами и данными.
Для стереосъемки «Луну-26» выведут на полярную орбиту высотой 60–80 километров. Там станция проведет не меньше года. Камера снимет одни и те же участки под разными углами. В ИКИ РАН рассчитывают по этим кадрам построить объемную карту рельефа с разрешением два-три метра.
Лунный гамма- и нейтронный спектрометр будет регистрировать нейтроны, которые вылетают из грунта под действием космических лучей. По соотношению нейтронов разных энергий ученые оценят содержание водорода в верхнем метровом слое грунта. Это поможет выбрать участки для поиска водяного льда.
После съемки станцию планируют поднять на орбиту высотой около 150 километров. Там она проработает еще примерно два года. В программу также входят исследования лунных недр и разреженной газовой оболочки Луны.
«Луна-26» понадобится и будущим посадочным станциям «Луна-27.1» и «Луна-27.2». Через нее операторы на Земле смогут отправлять им команды и получать результаты измерений.
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