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Немецкий разведывательный самолет AeroForce X выполнил первый полет

Немецкая компания Aerodata впервые подняла в воздух свой разведывательный самолет AeroForce X. Начались летные испытания машины, которая, как предполагается, сможет находиться в воздухе до 40 часов без посадки.

Немецкий разведывательный самолет AeroForce X выполнил первый полет / © Aerodata

Первый полет опытного образца состоялся 14 ноября 2026 года с аэродрома Штраусберг в федеральной земле Бранденбург. На время испытания самолетом управлял пилот, хотя Aerodata разрабатывает AeroForce X для беспилотной эксплуатации. Прежде чем машина впервые поднимется в воздух без экипажа, ей предстоит пройти дополнительные пилотируемые полеты и испытания системы автопилотирования.

По сообщению Aerodata, во время первого полета проверялись управляемость и устойчивость самолета, а также работа основных бортовых систем. Все поставленные задачи были выполнены.

Опытный образец впервые публично представили 19 августа 2026 года на производственной площадке Aerodata в Штраусберге. Самолет с размахом крыла 26 метров разрабатывается как беспилотная авиационная система средней высоты полета с большой продолжительностью нахождения в воздухе. Предполагается, что ее заказчиками станут военные и силовые структуры. Среди основных задач машины — длительное наблюдение за критически важными объектами морской инфраструктуры.

Разработчики рассчитывают, что AeroForce X сможет нести полезную нагрузку массой до 1,3 тонн и находиться в воздухе до 40 часов.

Модульная конструкция самолета позволит устанавливать на него различные комплексы разведывательного оборудования. Кроме того, в компании планируют обеспечить его совместную эксплуатацию с пилотируемыми самолетами наблюдения.

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