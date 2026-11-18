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GTA VI вышла на PS5 и Xbox Series в Новой Зеландии

Релиз Grand Theft Auto VI начался с Новой Зеландии. Там игру уже можно запустить, а в других регионах цифровые версии открываются по мере наступления 19 ноября.

Промоизображение Grand Theft Auto VI / © Rockstar Games

Grand Theft Auto VI стала доступна в Новой Зеландии 18 ноября в 14:00 по московскому времени. В Окленде в этот момент наступила полночь 19 ноября. Игра вышла на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Rockstar Games уточнила, что в остальных регионах цифровые копии откроются по тому же принципу, в полночь 19 ноября по местному времени. Владельцы предзаказов могли скачать игру заранее. Предзагрузка на обеих консолях началась 10 ноября.

Вайс-Сити в Grand Theft Auto VI / © Rockstar Games

Действие GTA VI разворачивается в Вайс-Сити и других районах вымышленного штата Леонида, который Rockstar создала по образцу Флориды. Главные герои, Джейсон Дюваль и Лусия Каминос, после неудачного дела оказываются втянуты в преступный заговор.

С выхода предыдущей номерной части, GTA V, прошло 13 лет. Для GTA VI Rockstar пока указала две консольные платформы. Даты выхода на ПК у игры пока нет.

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