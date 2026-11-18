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Китайский суперкомпьютер LineShine сохранил мировое лидерство, возглавив два международных рейтинга
Созданный в Китае суперкомпьютер LineShine сохранил первое место в мире, возглавив сразу два международных рейтинга — TOP500 и High-Performance Conjugate Gradient (HPCG). Результаты были опубликованы на международной конференции в Чикаго (США). Впервые LineShine занял лидирующую позицию в июне, вернув Китаю первое место в мировом рейтинге после девятилетнего перерыва.
Суперкомпьютер установлен в Национальном центре суперкомпьютерных вычислений в Шэньчжэне, провинция Гуандун на юге Китая. В тесте High Performance Linpack (HPL) он показал производительность 2,198 эксафлопса, или 2,198 квинтиллиона операций в секунду. Это примерно на 21% больше результата американского суперкомпьютера El Capitan, занявшего второе место с показателем 1,809 эксафлопса.
LineShine также сохранил лидерство в рейтинге HPCG с результатом 22 петафлопса. У El Capitan этот показатель составил 17,41 петафлопса.
68-я редакция рейтинга TOP500 была представлена в понедельник на международной конференции SC26, посвященной высокопроизводительным вычислениям, сетевым технологиям, системам хранения данных и анализу информации.
Впервые LineShine возглавил мировой рейтинг в июне, сместив с первой позиции El Capitan. Таким образом, он стал первым китайским суперкомпьютером, занявшим лидирующую строчку после Sunway TaihuLight в 2017 году. Кроме того, по данным организаторов рейтинга, LineShine стал первым суперкомпьютером за всю историю TOP500, преодолевшим отметку в два эксафлопса устойчивой производительности вычислений с двойной точностью, используя исключительно центральные процессоры (CPU).
В основе достижения лежит разработанная в Китае вычислительная архитектура. Суперкомпьютер построен по инновационной схеме, использующей исключительно центральные процессоры, и оснащен технологией Online Acceleration. Она позволяет сочетать высокопроизводительные научные вычисления с возможностями интеллектуальных вычислительных систем.
LineShine уже используется в 22 крупных вычислительных проектах, каждый из которых задействует более 10 миллионов процессорных ядер. Кроме того, система адаптирована для работы с более чем 220 специализированными программными приложениями. Среди областей их применения — прогнозирование погоды, материаловедение и разработка лекарственных препаратов.
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