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Bell показала первый фюзеляж перспективного конвертоплана MV-75 Cheyenne II
Американская компания Bell Textron завершила сборку первого фюзеляжа перспективного конвертоплана MV-75 Cheyenne II, создаваемого для армии США. Новый летательный аппарат должен заменить часть парка транспортных вертолетов UH-60 Black Hawk и обеспечить американским сухопутным войскам возможность переброски подразделений на значительно большие расстояния и с более высокой скоростью.
Фюзеляж изготовили на предприятии Bell Textron в Уичито (штат Канзас), после чего доставили на производственную площадку компании в Амарилло (штат Техас). Там его предстоит объединить с ранее изготовленными крылом и мотогондолами. Следующим этапом станут статические испытания конструкции на специальном стенде. Инженеры оснастят фюзеляж измерительной аппаратурой, чтобы оценить его прочность и способность выдерживать нагрузки, возникающие в различных режимах эксплуатации.
Подготовка остальных элементов конвертоплана также продолжается. Bell уже изготовила две конструкции крыла и первые мотогондолы. Кроме того, начались испытания редукторов и работы по интеграции программного обеспечения бортовых систем.
Разработка MV-75 ведется в рамках программы FLRAA (Future Long-Range Assault Aircraft), предусматривающей создание нового дальнемагистрального штурмового летательного аппарата для армии США. Bell стала победителем соответствующего конкурса в декабре 2022 года. Согласно требованиям военных, перспективная машина должна перевозить не менее 12 военнослужащих с вооружением, развивать скорость около 430 километров в час и преодолевать расстояние свыше 420 киломтеров.
В основу MV-75 легли технологии экспериментального конвертоплана V-280 Valor, разработанного Bell. При этом конструкция Cheyenne II отличается от примененной на более тяжелом V-22 Osprey схемы поворота силовой установки. У нового аппарата двигатели и мотогондолы остаются неподвижными, а для перехода между вертикальным и горизонтальным полетом поворачиваются только воздушные винты. Такое решение позволяет упростить конструкцию и уменьшить количество подвижных элементов.
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