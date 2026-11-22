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Семь самых смертоносных видов оружия в мире, изменивших масштабы разрушений в современных войнах

В идеальном мире не было бы войн, а у человечества практически не возникало бы необходимости разрабатывать оружие, предназначенное для массового уничтожения людей. К сожалению, вооруженные конфликты на протяжении всей истории оставались неотъемлемой частью человеческого существования, стимулируя создание все более разрушительных технологий.

Стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат», способный нести ядерное оружие / © РИА Новости

Не существует общепринятого рейтинга самых смертоносных видов оружия в мире. Однако эти семь образцов и категорий выделяются своей разрушительной мощью и тяжелыми последствиями, к которым может привести их применение.

1. Ядерное оружие

Немногие виды вооружений могут сравниться по разрушительной силе с ядерной бомбой. Один взрыв способен вызвать колоссальную ударную волну, выделить огромное количество тепловой энергии и привести к опасному радиоактивному заражению. При этом разрушаются здания, а службы экстренного реагирования оказываются не в состоянии справиться с масштабами катастрофы. Последствия ядерного взрыва могут ощущаться на протяжении нескольких поколений.

Самым мощным ядерным устройством, когда-либо испытанным человечеством, стала советская «Царь-бомба», взорванная 30 октября 1961 года над архипелагом Новая Земля. Ее мощность оценивалась в 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте — примерно в 3300 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Однако «Царь-бомба» была испытательным устройством, а не серийным боевым оружием. Сегодня основную угрозу представляют тысячи ядерных боеголовок, находящихся в распоряжении различных государств. По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в начале 2025 года девять государств, обладающих ядерным оружием, располагали в общей сложности приблизительно 12 241 боеголовкой.

МБР DF-41 («Дунфэн-41») / © 夏一方

2. Межконтинентальные баллистические ракеты

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) представляет собой не боевую часть, а средство доставки ядерного оружия. Однако именно такие ракеты делают ядерные арсеналы особенно опасными, позволяя поражать цели на огромных расстояниях, в том числе на других континентах.

МБР способны доставлять ядерные боеголовки на тысячи километров. Некоторые из них оснащаются разделяющимися головными частями с блоками индивидуального наведения. Такая конструкция позволяет одной ракете нести несколько боеголовок, предназначенных для поражения разных целей.

Сочетание большой дальности, высокой скорости полета и возможности одновременного применения нескольких боеголовок делает стратегические ракетные комплексы одними из наиболее опасных видов вооружений, когда-либо созданных человеком. Их существование также повышает риск стремительной эскалации во время международных кризисов, особенно когда время предупреждения о ракетном нападении ограничено.

3. Биологическое оружие

Биологическое оружие превращает микроорганизмы и токсины в средства ведения войны. Для его создания могут использоваться бактерии, вирусы и вещества, вырабатываемые живыми организмами. Их преднамеренное распространение способно вызвать массовые заболевания и гибель людей.

К числу наиболее опасных биологических агентов, представляющих серьезную угрозу для общественного здравоохранения, относятся возбудители сибирской язвы и чумы, а также ботулинический токсин.

Некоторые биологические угрозы особенно трудно контролировать, поскольку инфекционное заболевание может распространиться далеко за пределы первоначального очага заражения и потенциально привести к эпидемии.

В отличие от обычного взрыва, биологическая атака может остаться незамеченной сразу после ее совершения. Ее последствия способны проявиться лишь спустя некоторое время, создавая колоссальную нагрузку на систему здравоохранения и службы общественного здравоохранения.

Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия, вступившая в силу в 1975 году, запрещает разработку, производство, приобретение, передачу, накопление запасов и применение биологического и токсинного оружия.

4. Химическое оружие нервно-паралитического действия

Химическое оружие использует токсичные вещества для поражения или уничтожения людей. К наиболее опасным его разновидностям относятся нервно-паралитические отравляющие вещества, такие как зарин и VX. Они нарушают работу нервной системы, отвечающей за регулирование жизненно важных функций организма.

Воздействие таких веществ может вызывать тяжелые последствия, включая судороги, паралич и остановку дыхания. Особую опасность представляет VX: в зависимости от условий окружающей среды он способен длительное время сохранять токсичность на поверхностях.

Химическое оружие применялось в современных вооруженных конфликтах, в том числе во время ирано-иракской войны. Его воздействие не ограничивается непосредственными жертвами: выжившие могут страдать от долговременных нарушений здоровья, а целые населенные пункты — сталкиваться с последствиями химического заражения.

Конвенция о запрещении химического оружия устанавливает запрет на его разработку, производство, накопление запасов и применение.

ТОС-1А «Солнцепек» / © Минобороны России

5. Термобарическое оружие

Термобарические боеприпасы, которые также называют объемно-детонирующими, или топливно-воздушными, предназначены для создания чрезвычайно высокой температуры и продолжительного воздействия избыточного давления ударной волны. В процессе взрыва они используют кислород окружающего воздуха, что позволяет формировать мощную волну давления.

Особенно разрушительными последствия таких взрывов могут быть в замкнутых пространствах — туннелях, бункерах и зданиях, где ударные волны отражаются от окружающих поверхностей. В результате люди могут получать тяжелые ожоги, внутренние повреждения органов и травмы дыхательной системы.

Одной из наиболее известных систем, использующих термобарические боеприпасы, является российская тяжелая огнеметная система ТОС-1А. Несмотря на название, к традиционным огнеметам она не относится: система предназначена для запуска реактивных снарядов со специальными боевыми частями.

6. GBU-43/B MOAB

Американская авиационная бомба GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast относится к числу крупнейших обычных авиабомб, когда-либо созданных.

Масса боеприпаса составляет около 9525 килограммов. Бомба оснащена системой наведения по GPS и предназначена для создания мощной ударной волны, способной поражать крупные площадные цели и разрушать сложные инженерные сооружения, включая туннели и пещерные комплексы.

Впервые в боевых условиях MOAB была применена 13 апреля 2017 года. Американские военные сбросили ее на пещерный комплекс в Афганистане, который использовался террористами. Несмотря на внушительные размеры и разрушительную силу, MOAB не является ядерным оружием. Ее мощность значительно уступает даже сравнительно маломощным ядерным боеприпасам, однако она остается одной из самых мощных обычных авиабомб в арсенале США.

7. Кассетные боеприпасы

Кассетные боеприпасы предназначены для рассеивания на большой площади множества небольших взрывных устройств — суббоеприпасов. Их доставку могут осуществлять самолеты, реактивные системы залпового огня и ствольная артиллерия.

Опасность таких боеприпасов не исчезает после завершения первоначальной атаки. Часть суббоеприпасов не взрывается при ударе о землю, фактически превращая поля, дороги и жилые кварталы в минные поля. Они могут оставаться смертельно опасными на протяжении многих лет.

Особенно уязвимы дети и мирные жители, возвращающиеся в разрушенные населенные пункты. По данным Международного комитета Красного Креста (МККК), в 2025 году от применения кассетных боеприпасов погибли или получили ранения не менее 1063 человек. При этом гражданское население составляло 87% всех зарегистрированных пострадавших.

Конвенция по кассетным боеприпасам 2008 года запрещает их применение, производство, накопление запасов и передачу для государств, присоединившихся к этому международному соглашению.

Разрушительное наследие современных войн

Истинную цену этих видов оружия невозможно оценить исключительно по мощности взрыва или уровню технологического совершенства. Ядерное оружие способно угрожать целым народам, биологические и химические агенты оставляют долговременные последствия для здоровья людей, а неразорвавшиеся боеприпасы продолжают уносить жизни мирных жителей даже спустя много лет после окончания войны.

В идеале технологический прогресс должен быть направлен на улучшение жизни людей, а не на поиск новых способов ее уничтожения. До тех пор, пока это не стало реальностью, понимание разрушительного потенциала современных вооружений остается важным напоминанием о необходимости предотвращать их применение, ограничивать распространение и защищать гражданское население.

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