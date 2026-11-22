Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Семь самых смертоносных видов оружия в мире, изменивших масштабы разрушений в современных войнах
В идеальном мире не было бы войн, а у человечества практически не возникало бы необходимости разрабатывать оружие, предназначенное для массового уничтожения людей. К сожалению, вооруженные конфликты на протяжении всей истории оставались неотъемлемой частью человеческого существования, стимулируя создание все более разрушительных технологий.
Не существует общепринятого рейтинга самых смертоносных видов оружия в мире. Однако эти семь образцов и категорий выделяются своей разрушительной мощью и тяжелыми последствиями, к которым может привести их применение.
1. Ядерное оружие
Немногие виды вооружений могут сравниться по разрушительной силе с ядерной бомбой. Один взрыв способен вызвать колоссальную ударную волну, выделить огромное количество тепловой энергии и привести к опасному радиоактивному заражению. При этом разрушаются здания, а службы экстренного реагирования оказываются не в состоянии справиться с масштабами катастрофы. Последствия ядерного взрыва могут ощущаться на протяжении нескольких поколений.
Самым мощным ядерным устройством, когда-либо испытанным человечеством, стала советская «Царь-бомба», взорванная 30 октября 1961 года над архипелагом Новая Земля. Ее мощность оценивалась в 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте — примерно в 3300 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.
Однако «Царь-бомба» была испытательным устройством, а не серийным боевым оружием. Сегодня основную угрозу представляют тысячи ядерных боеголовок, находящихся в распоряжении различных государств. По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в начале 2025 года девять государств, обладающих ядерным оружием, располагали в общей сложности приблизительно 12 241 боеголовкой.
2. Межконтинентальные баллистические ракеты
Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) представляет собой не боевую часть, а средство доставки ядерного оружия. Однако именно такие ракеты делают ядерные арсеналы особенно опасными, позволяя поражать цели на огромных расстояниях, в том числе на других континентах.
МБР способны доставлять ядерные боеголовки на тысячи километров. Некоторые из них оснащаются разделяющимися головными частями с блоками индивидуального наведения. Такая конструкция позволяет одной ракете нести несколько боеголовок, предназначенных для поражения разных целей.
Сочетание большой дальности, высокой скорости полета и возможности одновременного применения нескольких боеголовок делает стратегические ракетные комплексы одними из наиболее опасных видов вооружений, когда-либо созданных человеком. Их существование также повышает риск стремительной эскалации во время международных кризисов, особенно когда время предупреждения о ракетном нападении ограничено.
3. Биологическое оружие
Биологическое оружие превращает микроорганизмы и токсины в средства ведения войны. Для его создания могут использоваться бактерии, вирусы и вещества, вырабатываемые живыми организмами. Их преднамеренное распространение способно вызвать массовые заболевания и гибель людей.
К числу наиболее опасных биологических агентов, представляющих серьезную угрозу для общественного здравоохранения, относятся возбудители сибирской язвы и чумы, а также ботулинический токсин.
Некоторые биологические угрозы особенно трудно контролировать, поскольку инфекционное заболевание может распространиться далеко за пределы первоначального очага заражения и потенциально привести к эпидемии.
В отличие от обычного взрыва, биологическая атака может остаться незамеченной сразу после ее совершения. Ее последствия способны проявиться лишь спустя некоторое время, создавая колоссальную нагрузку на систему здравоохранения и службы общественного здравоохранения.
Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия, вступившая в силу в 1975 году, запрещает разработку, производство, приобретение, передачу, накопление запасов и применение биологического и токсинного оружия.
4. Химическое оружие нервно-паралитического действия
Химическое оружие использует токсичные вещества для поражения или уничтожения людей. К наиболее опасным его разновидностям относятся нервно-паралитические отравляющие вещества, такие как зарин и VX. Они нарушают работу нервной системы, отвечающей за регулирование жизненно важных функций организма.
Воздействие таких веществ может вызывать тяжелые последствия, включая судороги, паралич и остановку дыхания. Особую опасность представляет VX: в зависимости от условий окружающей среды он способен длительное время сохранять токсичность на поверхностях.
Химическое оружие применялось в современных вооруженных конфликтах, в том числе во время ирано-иракской войны. Его воздействие не ограничивается непосредственными жертвами: выжившие могут страдать от долговременных нарушений здоровья, а целые населенные пункты — сталкиваться с последствиями химического заражения.
Конвенция о запрещении химического оружия устанавливает запрет на его разработку, производство, накопление запасов и применение.
5. Термобарическое оружие
Термобарические боеприпасы, которые также называют объемно-детонирующими, или топливно-воздушными, предназначены для создания чрезвычайно высокой температуры и продолжительного воздействия избыточного давления ударной волны. В процессе взрыва они используют кислород окружающего воздуха, что позволяет формировать мощную волну давления.
Особенно разрушительными последствия таких взрывов могут быть в замкнутых пространствах — туннелях, бункерах и зданиях, где ударные волны отражаются от окружающих поверхностей. В результате люди могут получать тяжелые ожоги, внутренние повреждения органов и травмы дыхательной системы.
Одной из наиболее известных систем, использующих термобарические боеприпасы, является российская тяжелая огнеметная система ТОС-1А. Несмотря на название, к традиционным огнеметам она не относится: система предназначена для запуска реактивных снарядов со специальными боевыми частями.
6. GBU-43/B MOAB
Американская авиационная бомба GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast относится к числу крупнейших обычных авиабомб, когда-либо созданных.
Масса боеприпаса составляет около 9525 килограммов. Бомба оснащена системой наведения по GPS и предназначена для создания мощной ударной волны, способной поражать крупные площадные цели и разрушать сложные инженерные сооружения, включая туннели и пещерные комплексы.
Впервые в боевых условиях MOAB была применена 13 апреля 2017 года. Американские военные сбросили ее на пещерный комплекс в Афганистане, который использовался террористами. Несмотря на внушительные размеры и разрушительную силу, MOAB не является ядерным оружием. Ее мощность значительно уступает даже сравнительно маломощным ядерным боеприпасам, однако она остается одной из самых мощных обычных авиабомб в арсенале США.
7. Кассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы предназначены для рассеивания на большой площади множества небольших взрывных устройств — суббоеприпасов. Их доставку могут осуществлять самолеты, реактивные системы залпового огня и ствольная артиллерия.
Опасность таких боеприпасов не исчезает после завершения первоначальной атаки. Часть суббоеприпасов не взрывается при ударе о землю, фактически превращая поля, дороги и жилые кварталы в минные поля. Они могут оставаться смертельно опасными на протяжении многих лет.
Особенно уязвимы дети и мирные жители, возвращающиеся в разрушенные населенные пункты. По данным Международного комитета Красного Креста (МККК), в 2025 году от применения кассетных боеприпасов погибли или получили ранения не менее 1063 человек. При этом гражданское население составляло 87% всех зарегистрированных пострадавших.
Конвенция по кассетным боеприпасам 2008 года запрещает их применение, производство, накопление запасов и передачу для государств, присоединившихся к этому международному соглашению.
Разрушительное наследие современных войн
Истинную цену этих видов оружия невозможно оценить исключительно по мощности взрыва или уровню технологического совершенства. Ядерное оружие способно угрожать целым народам, биологические и химические агенты оставляют долговременные последствия для здоровья людей, а неразорвавшиеся боеприпасы продолжают уносить жизни мирных жителей даже спустя много лет после окончания войны.
В идеале технологический прогресс должен быть направлен на улучшение жизни людей, а не на поиск новых способов ее уничтожения. До тех пор, пока это не стало реальностью, понимание разрушительного потенциала современных вооружений остается важным напоминанием о необходимости предотвращать их применение, ограничивать распространение и защищать гражданское население.
Комментарии
На южном полюсе Луны есть впадина диаметром более двух тысяч километров — крупнейший бесспорный след падения небесного тела в Солнечной системе. Недавно китайский автомат впервые в истории доставил оттуда пробу грунта. Теперь китайские ученые на ее основе разобрались в формировании этого ударного бассейна.
Многие думают, что чем больше мозг, тем выше интеллект — конечно, с поправкой на пропорции. Например, у кита мозг больше нашего, но мы умнее, ведь в процентах от массы тела наш мозг весомее. А еще важна поверхность коры и многие другие факторы. Но все эти закономерности поставил под вопрос обычный шмель. При совершенно ничтожном количестве нейронов он показал серьезные возможности. Исследователи все еще разбираются, как шмелям это удалось, но похоже, что все дело в необычной структуре и организации их мозга.
В лаборатории фундаментальных исследований искусственного интеллекта МФТИ разработали метод выявления некорректных рассуждений, генерируемых большими языковыми моделями.
На южном полюсе Луны есть впадина диаметром более двух тысяч километров — крупнейший бесспорный след падения небесного тела в Солнечной системе. Недавно китайский автомат впервые в истории доставил оттуда пробу грунта. Теперь китайские ученые на ее основе разобрались в формировании этого ударного бассейна.
Многие думают, что чем больше мозг, тем выше интеллект — конечно, с поправкой на пропорции. Например, у кита мозг больше нашего, но мы умнее, ведь в процентах от массы тела наш мозг весомее. А еще важна поверхность коры и многие другие факторы. Но все эти закономерности поставил под вопрос обычный шмель. При совершенно ничтожном количестве нейронов он показал серьезные возможности. Исследователи все еще разбираются, как шмелям это удалось, но похоже, что все дело в необычной структуре и организации их мозга.
Авторы нового исследования проанализировали останки почти 20 тысяч человек, похороненных в Азии и Европе, и выяснили, что изменения роста людей не всегда совпадали с технологическим развитием общества. В некоторых регионах человек становился ниже даже после внедрения более продуктивных технологий.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Спутниковый анализ позволил составить карту истощения подземных вод по всей планете. Оказалось, в наибольшей степени сокращение запасов происходит не от уменьшения объема осадков, а там, где подземные воды активнее всего используют для орошаемого земледелия, важного для обеспечения продовольствием миллиардов людей.
Скорость развития собаки в первые годы жизни оказалась намного выше, чем у человека, но дальше процессы ее старения существенно замедляются. Даже скорость взросления и угасания отдельных подсистем организма у этих животных серьезно неодинаковая, из-за чего расхожее представление «один собачий год равен семи человеческим» дважды неверно.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
17 Сентября, 2015
Забытые виды спорта
30 Ноября, 2016
Эйнштейн – плагиатор?
28 Июня, 2014
Смерть как наука
20 Сентября, 2013
5 удивительных сферических видеопанорам от AirPano
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно