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Можно ли взрослой кошке давать молоко?

Кошка пьет молоко из блюдца — такая привычная и уютная картина. Вот только возникает вопрос: а можно ли кошке давать молоко?

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Скольким поколениям кошек давали молоко и ничего не произошло. Да и как отказать малому пушистику, когда он просит? Однако прежде, чем угощать питомца, стоит разобраться, как молоко влияет на кошку.

Наверное, многие слышали фразу «непереносимость лактозы». Так вот, лактоза — это молочный сахар. Чтобы его переварить, нужен фермент лактаза. Однако когда котенок взрослеет, активность фермента снижается.

Если кошка лакнет немного молока, то ее организм с этим, возможно, справится. Однако если молока будет много, начнутся проблемы. Кошка, может, и опустошит миску с молоком, вот только непереваренная лактоза переходит в толстый кишечник.

В кишечнике лактоза притягивает воду, из-за бактерий начинается брожение. В итоге у кошки могут начаться вздутие живота, диарея, урчание в кишечнике, повышенное газообразование, дискомфорт или боли в животе.

Заметив такие симптомы, далеко не все хозяева свяжут их с молоком. Кто-то может даже объяснить это некачественным кормом. Однако в современных полнорационных кормах содержатся необходимые микро- и макроэлементы, включая кальций, который, как ожидают хозяева, кошка может получить из молока.

Кстати, котятам также не стоит давать коровье молоко. Оно отличается по составу от материнского. Так что если нужно покормить маленького котенка, а кормящей кошки поблизости нет, простым молоком не обойтись. В этом случае придется покупать специальную смесь для котят, приближенную к кошачьему молоку.

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