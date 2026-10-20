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Roman Markin
Roman Markin
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Минобороны Армении показало L-39 Skyfox с армянскими опознавательными знаками

На фотографиях с завода Aero Vodochody виден самолет с номером 0529, армянскими опознавательными знаками и надписью «Армения». Министр обороны Сурен Папикян сообщил, что эти машины скоро появятся в небе страны.

Сообщество
# L-39 Skyfox
# авиация
# альбатрос
# Армения
# ВВС Армении
# военная авиация
# Чехия
Сурен Папикян рядом с L-39 Skyfox с армянскими опознавательными знаками и номером 0529 / © Министерство обороны Армении
Сурен Папикян рядом с L-39 Skyfox с армянскими опознавательными знаками и номером 0529 / © Министерство обороны Армении

Министерство обороны Армении опубликовало фотографии чешского самолета L-39 Skyfox с армянскими опознавательными знаками. Снимки сделаны во время посещения предприятия Aero Vodochody министром обороны Суреном Папикяном. О визите ведомство сообщило 20 октября: глава делегации встретился с руководством компании, обсудил сотрудничество и осмотрел образцы ее продукции.

На фотографиях Папикян стоит рядом с самолетом в серо-голубом камуфляже. На борту читается номер 0529, на крыле и киле нанесены армянские опознавательные знаки, под знаком на хвосте — надпись «Հայաստան» («Армения»). Эти детали видны на нескольких ракурсах одной машины. В официальной подборке показан Skyfox, уже получивший армянскую маркировку, хотя передача самолета заказчику в сообщении о визите не объявлена.

В тот же день министр разместил видео с чешскими самолетами и написал о предстоящем появлении этих машин в стране:

«Эти чудеса скоро будут парить в небе Армении».

Новые кадры стали продолжением истории, о которой писали еще 25 сентября. Тогда сведения о возможной закупке Арменией четырех Skyfox основывались на сообщениях о неназванном заказчике и визите армянского президента на завод. Самолеты с армянскими знаками в том материале еще не фигурировали, а подтверждения контракта со стороны Еревана или производителя не было.

Сурен Папикян рядом с L-39 Skyfox с армянскими опознавательными знаками и номером 0529 / © Министерство обороны Армении
Сурен Папикян рядом с L-39 Skyfox с армянскими опознавательными знаками и номером 0529 / © Министерство обороны Армении

18 июня Aero Vodochody сообщила, что завершает изготовление четырех самолетов для клиента, который не хочет раскрывать подробности ранее сделанного заказа. Его название компания не привела. Этот заказ упоминался отдельно от новых соглашений с покупателями в Анголе и Северной Америке. Именно четыре машины для неназванного клиента впоследствии стали связывать с Арменией.

Армянские опознавательные знаки на крыле и киле L-39 Skyfox, борт 0529 / © Министерство обороны Армении
Армянские опознавательные знаки на крыле и киле L-39 Skyfox, борт 0529 / © Министерство обороны Армении

4 сентября предприятие во Водоходах посетил президент Армении Ваагн Хачатурян. Производитель рассказал, что особое внимание во время экскурсии уделили L-39 Skyfox и его использованию для подготовки военных летчиков. Руководитель Aero Виктор Сотона тогда напомнил, что Армения давно эксплуатирует предыдущее поколение семейства — L-39 Albatros. О поставке новых машин в том релизе также не говорилось.

Армянские опознавательные знаки на крыле и киле L-39 Skyfox, борт 0529 / © Министерство обороны Армении
Армянские опознавательные знаки на крыле и киле L-39 Skyfox, борт 0529 / © Министерство обороны Армении

Skyfox — двухместный дозвуковой реактивный самолет для летной и тактической подготовки. Aero предлагает его также для патрулирования, разведки и легких ударных задач. В конструкции используются композитные элементы и крыло со встроенными топливными баками. В кабинах установлены многофункциональные дисплеи, предусмотрены проекционный индикатор и управление основными функциями без снятия рук с ручек управления самолетом и двигателем.

На странице производителя для Skyfox указаны максимальная скорость 907 километров в час, максимальная взлетная масса 5600 килограммов и ресурс планера до 15 тысяч летных часов. Самолет оснащен двигателем Williams International FJ44-4M и может иметь до пяти точек подвески. Наземная часть учебного комплекса включает средства освоения кабины, полнофункциональный тренажер, планирование заданий и разбор полетов. Это характеристики платформы и предлагаемой системы обучения.

Кабина L-39 Skyfox / © CZECH AIR FORCE
Кабина L-39 Skyfox / © CZECH AIR FORCE

Нынешняя публикация позволяет рассмотреть самолет с армянской маркировкой на официальных фотографиях оборонного ведомства. При этом число заказанных и готовых к передаче машин, стоимость соглашения, состав вооружения и календарный график поставки в сообщении Минобороны не названы. Прежние сведения о четырех самолетах пока остаются сообщениями о предполагаемом объеме заказа. Папикян обозначил срок появления машин в Армении словом «скоро».

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Сообщество
# L-39 Skyfox
# авиация
# альбатрос
# Армения
# ВВС Армении
# военная авиация
# Чехия
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