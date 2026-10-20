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F-35 впервые сбросил восемь высокоточных авиабомб подряд
Корпус морской пехоты США впервые провел испытание по одновременному сбросу восьми малогабаритных высокоточных бомб Small Diameter Bomb II (SDB II) с истребителя F-35B. Это важный первый шаг к подтверждению возможности применения такой тактики на всех модификациях F-35.
Под одновременным залповым сбросом подразумевается выпуск нескольких боеприпасов за один заход, без необходимости повторно заходить на цель. Испытание состоялось на полигоне Юма в штате Аризона. Его провели летчики 1-й эскадрильи оперативных испытаний и оценки Корпуса морской пехоты США.
SDB II, также известная как StormBreaker, — это малогабаритная высокоточная управляемая бомба массой около 113 килограммов с боевой частью ограниченной мощности. Она способна поражать движущиеся цели в любых погодных условиях на расстоянии не менее 70 километров.
Несмотря на то что проблемы с программным обеспечением и другие трудности задержали интеграцию StormBreaker в вооружение F-35, возможность залпового сброса в перспективе может стать важным преимуществом этого малозаметного истребителя производства Lockheed Martin.
«С точки зрения пилота это удобно: если нужно поразить восемь целей, не приходится снова и снова подвергать себя опасности, выполняя дополнительные заходы», — объяснил генерал-майор ВВС США в отставке Джон Норман. Кроме того, такой подход избавляет экипаж от необходимости вручную рассчитывать параметры применения каждого боеприпаса.
Благодаря сетевым возможностям бомбы можно ограничить заданной зоной поражения, чтобы они атаковали цели только на определённом участке поля боя. Это одно из ключевых преимуществ StormBreaker по сравнению с боеприпасами, которые она призвана заменить, — кассетными бомбами. SDB II разрабатывалась в том числе как альтернатива кассетным боеприпасам предыдущих поколений. По словам Нормана, пилот, обнаружив, например, группу быстроходных катеров, сможет оперативно задать параметры атаки и за один заход применить восемь 113-килограммовых боеприпасов, чтобы уничтожить всю небольшую флотилию.
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