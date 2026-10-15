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Истребитель F-35C впервые выполнил посадку с аэрофинишером на авианосец типа Ford
Истребитель F-35C ВМС США впервые выполнил посадку с зацеплением за аэрофинишер на авианосец нового поколения типа Ford. Испытание состоялось 13 октября 2026 года в западной части Атлантического океана на борту будущего авианосца John F. Kennedy (CVN 79). Это важный этап интеграции малозаметного истребителя с новейшими американскими авианосцами после многолетних технических трудностей и задержек.
Испытание стало значительным шагом в проверке совместимости F-35C с авианосцами типа Ford. На кораблях этого класса применяются электромагнитные катапульты и усовершенствованные аэрофинишеры, заменяющие паровые катапульты и традиционные системы торможения самолетов, которыми оснащены авианосцы предыдущего поколения типа Nimitz.
F-35C специально разработан для эксплуатации с авианосцев. По сравнению с вариантом F-35A, предназначенным для ВВС США, он имеет увеличенное крыло, усиленное шасси и более прочный посадочный крюк. Возможность взлетать с палубы авианосца и совершать посадку с помощью аэрофинишера — одно из ключевых требований к самолету, который должен действовать в составе авиакрыльев ВМС США. В их состав также входят F-35C Корпуса морской пехоты США.
Использование самолета, оснащенного специальной измерительной аппаратурой, имеет особое значение для испытательной программы. Она позволяет регистрировать параметры работы систем во время операций на полетной палубе, оценивать их характеристики и выявлять возможные проблемы, требующие дополнительного изучения.
Первая посадка F-35C с зацеплением за аэрофинишер на USS John F. Kennedy подтвердила, что авианосец достиг важного этапа проверки совместимости с этим истребителем. Однако она не означает, что все испытания, процедуры сертификации и требования к допуску самолета к эксплуатации на корабле выполнены.
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