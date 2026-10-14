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Roman Markin
Roman Markin
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ФБР арестовало инженера OpenAI после обнаружения прослушки в офисе

Записывающее устройство нашли за телевизором в переговорной руководства компании. OpenAI сообщила, что использовала собственные ИИ-модели для выяснения происхождения устройства и выявления причастного сотрудника. Признаков кражи весов моделей, исходного кода или данных клиентов компания пока не обнаружила.

Сообщество
# OpenAI
# безопасность
# защита данных
# искусственный интеллект
# кибербезопасность
# нейросети
# сша
# технологии
# ФБР
Устройство за телевизором и после изъятия. Фото из материалов дела / © Минюст США
Устройство за телевизором и после изъятия. Фото из материалов дела / © Минюст США

ФБР арестовало 35-летнего инженера OpenAI Абдулрахмана Альфозана, которого обвиняют в установке скрытого записывающего устройства в переговорной компании в Сан-Франциско. Как сообщило Associated Press, OpenAI обнаружила устройство, провела внутреннюю проверку с использованием собственных ИИ-моделей и передала материалы следствию. Альфозана уволили.

Арест состоялся 9 октября, а 13 октября инженер впервые предстал перед федеральным судом. Эти даты подтвердил Минюст США. Согласно опубликованному описанию обвинения, Альфозан работал в OpenAI с июля 2025 года. Ему вменяют использование или попытку использования устройства для перехвата устных разговоров.

Записывающее устройство нашли 30 сентября во время проверки помещения. Оно было подключено к USB-разъему на задней стороне телевизора и спрятано в туалетной бумаге. По данным обвинения, устройство установили примерно 28 сентября, а его содержимое было зашифровано. В Минюсте опубликовали фотографии: на одной виден предмет за телевизором, на другой — само изъятое оборудование.

Речь идет о переговорной для руководства. По версии следствия, там регулярно обсуждали закрытую техническую, коммерческую и стратегическую информацию: результаты исследований, планы продуктов, деловые возможности и непубличные сведения о развитии технологий компании. Альфозан не имел полномочий заходить в эту комнату или участвовать в проходивших там встречах.

«Мы использовали наши модели, чтобы разобраться в устройстве и выяснить, откуда оно взялось», — заявила OpenAI.

Кадр из переговорной от 5 октября. По версии обвинения, на нем Альфозан проверяет место за телевизором / © Минюст США
Кадр из переговорной от 5 октября. По версии обвинения, на нем Альфозан проверяет место за телевизором / © Минюст США

Компания сообщила, что внутренняя проверка позволила выявить сотрудника, который, по ее данным, установил устройство несколькими днями ранее. В OpenAI также заявили о наличии сведений, указывающих на намерение разместить дополнительные устройства в других частях офиса. Названия использованных ИИ-моделей и подробности анализа компания не раскрыла.

В материалах обвинения приводятся и другие сведения. Камеры наблюдения зафиксировали Альфозана возле переговорной на нескольких датах до обнаружения устройства. 5 октября камера внутри помещения сняла, как он заходил в комнату и смотрел за телевизор. Примерно в тот же день служба безопасности нашла оставленную им в другой комнате сумку: внутри лежали кошелек, удостоверение личности и еще одно похожее записывающее устройство.

Следствие также изучило обращения к программным помощникам. Согласно обвинению, до установки устройства Альфозан запрашивал информацию об адресах офисов, переговорных, их вместимости, календарях и встречах руководства с внешними партнерами. Wired сообщил, что в деле фигурируют и запросы к чат-боту о настройке скрытой записи.

Однако OpenAI пока не выявила признаков того, что сотрудник неправомерно получал доступ к весам моделей, исходному коду или данным клиентов либо выводил их из компании. Веса — это числовые параметры, определяющие работу обученной модели. В своем заявлении OpenAI подчеркнула, что расследование ФБР продолжается и компания будет содействовать ему. Что подозреваемый намеревался сделать с записанными разговорами, в опубликованном обвинении не уточняется.

По данным Associated Press, следующее заседание назначено на 19 октября. В случае признания виновным Альфозану может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов, следует из сообщения Минюста. Обвинение пока не является приговором: дело находится на стадии расследования и рассмотрения в суде.

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Сообщество
# OpenAI
# безопасность
# защита данных
# искусственный интеллект
# кибербезопасность
# нейросети
# сша
# технологии
# ФБР
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