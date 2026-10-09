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Airbus вдвое сократит срок испытаний нового пассажирского самолета
Airbus постепенно продвигается к запуску в 2030 году проекта по созданию преемника A320, известного внутри компании под названием eAction.
На данный момент у программы определились два основных приоритета: повысить топливную эффективность на 20–30% и в кратчайшие сроки нарастить производство до беспрецедентного уровня — примерно 100 самолетов в месяц. Теперь начинает обозначаться и третья задача — ускорить оценку новых решений, в том числе сократить продолжительность летных испытаний.
Сокращение времени, необходимого для испытаний компонента, системы или целого самолета на заключительном этапе разработки, позволит уменьшить единовременные затраты на создание новой продукции и ускорить ее выход на рынок. Это, в свою очередь, может повысить продажи. Благодаря этому узкофюзеляжный самолет следующего поколения станет еще привлекательнее для авиакомпаний и начнет приносить доход раньше.
Поэтому Airbus изучает способы ускорения испытаний на всех этапах разработки. Компания рассчитывает вдвое сократить сроки проведения испытаний, заявил вице-президент Airbus по испытательной инженерии и аналитике Тьерри Раффи. По его словам, эта работа будет включать проверку высоковольтных электрических систем и новых концепций авионики.
Авиастроитель также планирует расширить применение автоматизации на испытательных стендах. Кроме того, поставщикам комплектующих, возможно, предстоит активнее участвовать в реализации испытательной стратегии Airbus.
Более эффективная обработка испытательных данных позволит повышать степень готовности самолета еще до его первого полета. При нынешних методах анализа инженеры упускают некоторые слабые сигналы, которые могли бы помочь предотвратить проблемы уже в процессе эксплуатации.
Комментарии
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