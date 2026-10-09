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Дрон Strato впервые поднялся на высоту более 10 километров для изучения атмосферы
Швейцарская компания Meteomatics, специализирующаяся на метеорологических технологиях, представила беспилотник мультироторного типа Strato, который, по заявлению разработчика, достиг высоты 10 438 метров. На этой высоте аппарат может собирать данные об атмосфере, для получения которых обычно используют метеорологические зонды на воздушных шарах.
Strato предназначен для измерения температуры, влажности, атмосферного давления и скорости ветра при подъеме через различные слои атмосферы. В Meteomatics утверждают, что это первый мультироторный беспилотник, способный получать вертикальные профили атмосферных параметров — от приземного слоя до нижних слоев стратосферы.
Аппарат выдерживает продолжительный ветер скоростью до 130 километров в час и оснащен активной системой защиты от обледенения, предотвращающей образование льда на пропеллерах. Эти решения позволяют ему работать в условиях низких температур и сильного ветра на больших высотах.
В отличие от обычных метеозондов, которые дрейфуют вместе с воздушными потоками и, как правило, не возвращаются для повторного использования, Strato может направляться к заданной точке, собирать измерения и возвращаться к месту запуска. По словам разработчика, это позволяет получать метеорологические данные именно там и тогда, когда они необходимы.
Strato имеет аэродинамический корпус и систему активного управления полетом при сильном ветре, позволяющую ориентировать аппарат навстречу воздушному потоку. Это помогает сохранять устойчивость во время сбора данных на разных высотах. Встроенная система защиты от обледенения автоматически нагревает пропеллеры при обнаружении условий, способствующих образованию льда. Кроме того, беспилотник имеет влагозащищённую конструкцию, рассчитанную на работу под дождем и в других условиях повышенной влажности.
На протяжении всего полета Strato передает оператору телеметрию в реальном времени. Она включает данные о высоте, ветре и температуре, а также предупреждения об обледенении. Благодаря этому оператор может следить как за состоянием аппарата, так и за атмосферными условиями во время набора высоты и снижения.
Стоит отметить, что компания не раскрыла емкость аккумулятора Strato, продолжительность полета, массу полезной нагрузки и условия, в которых была достигнута заявленная максимальная высота. Независимого подтверждения рекорда также пока не представлено.
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