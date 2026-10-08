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Китайский робот впервые освоил тонкую вышивку шелком
Китайский робототехнический стартап AGILINK продемонстрировал, как его роботизированная кисть выполняет базовые приемы вышивки шелковой нитью. В ходе демонстрации робот разделил шелковую нить на 16 более тонких волокон, продел нить в иглу, натянул ткань на пяльцы и сделал первые стежки.
Роботизированная кисть OmniHand 3 Ultra использовала согласованные движения пальцев, чтобы поддерживать необходимое натяжение при разделении и манипуляциях с тончайшими волокнами. Демонстрация показала, насколько сложной задачей для роботизированных кистей остается точная работа с тонкими и гибкими материалами.
Сучжоуская вышивка требует очень точной работы с шелком, который может изгибаться, проскальзывать и менять форму даже при небольшом изменении приложенного усилия. В рамках демонстрации мастер вышивки Фу Сянхун обучал робота обращаться с материалом. Одним из ключевых этапов стало разделение исходной шелковой нити на 16 более тонких волокон.
Робот использовал один палец для разделения волокон, тогда как остальные поддерживали необходимое натяжение. Кроме того, кисть должна была сохранять контакт кончиков пальцев с шелком, позволяя нити одновременно вращаться при скручивании. Вдевание нити в иглу и выполнение стежков требовали еще более точного контроля положения, усилия и согласованности движений пальцев.
По словам AGILINK, процесс обучения сочетал данные телеуправления с обучением с подкреплением. В финальном задании робот выполнял непрерывное движение, включавшее скручивание нити и ее последующий захват. Поскольку после каждого движения нить оказывалась в несколько ином положении, робот должен был адаптировать свои действия, а не просто воспроизводить заранее заданную последовательность.
OmniHand 3 Ultra по размеру примерно соответствует человеческой кисти и весит 630 грамм. В ней используется архитектура с прямым приводом: электродвигатели непосредственно соединены с суставами, без сухожилий или промежуточных передаточных механизмов. По заявленным характеристикам, кисть способна стабильно удерживать груз массой до трех килограммов, а кратковременно поднимать до восьми килограммов.
Отдельное внимание уделено тактильному восприятию. На кончике каждого пальца установлен визуальный датчик, который определяет изменения деформации контактной поверхности. По данным AGILINK, эти датчики способны измерять усилие в трех измерениях и фиксировать деформации размером всего от 0,08 миллиметров. В ладонь также встроен датчик контакта с 300 точками измерения.
Сочетание механической конструкции, тактильных датчиков и программного управления позволяет кисти работать с материалами, манипулировать которыми трудно с помощью жестких роботизированных захватов.
Шелк представляет собой особенно сложный материал, поскольку его форма и положение могут меняться непосредственно во время контакта. Демонстрация с вышивкой должна была показать, как высокоточная роботизированная кисть способна непрерывно корректировать усилие и положение пальцев при выполнении таких операций. Этот подход отличается от систем, предназначенных прежде всего для повторяющихся промышленных операций, где объекты и движения обычно более предсказуемы.
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