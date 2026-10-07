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Юлия Николаева
Юлия Николаева
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Рейтинг: самая дорогая компания в каждой стране Европы

Самая дорогая публичная компания Европы производит оборудование для создания передовых микросхем. Однако в большинстве стран региона лидерами фондового рынка гораздо чаще становятся банки.

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Рейтинг: самая дорогая компания в каждой стране Европы / © Visual Capitalist
Рейтинг: самая дорогая компания в каждой стране Европы / © Visual Capitalist

На инфографике представлена крупнейшая публичная компания в каждой из 42 европейских стран. Компании распределены по месту расположения их штаб-квартир и ранжированы по рыночной капитализации. Для составления рейтинга использовались данные StockAnalysis и национальных фондовых бирж по состоянию на конец сентября 2026 года либо на последнюю доступную дату торгов.

Лидерство ASML среди крупнейших компаний Европы отражает ее уникальное положение в стремительно растущей цепочке поставок полупроводников. Кроме того, это единственная технологическая компания среди лидеров 42 стран.

При капитализации 670 миллиардов долларов нидерландская ASML почти вдвое дороже HSBC (342,4 миллиарда долларов) и Roche (341,5 миллиарда долларов ) — крупнейших компаний Великобритании и Швейцарии соответственно. ASML является единственным поставщиком систем литографии с использованием экстремального ультрафиолетового излучения, которые производители микросхем применяют для выпуска передовых процессоров. По рыночной капитализации компания занимает 20-е место в мире среди крупнейших компаний.

Novo Nordisk, крупнейшая компания Дании с капитализацией 168,6 миллиарда долларов , в 2024 году была самой дорогой компанией Европы: ее стоимость превышала 650 миллиардов долларов. С тех пор производитель препаратов Ozempic и Wegovy потерял более 70% этой стоимости, поскольку конкурирующие препараты Eli Lilly класса агонистов рецепторов GLP-1 — Mounjaro и Zepbound — начали отвоевывать долю рынка.

Помимо ASML, ведущие позиции в Европе занимают финансовые и энергетические компании. Банки возглавляют рейтинги в 15 странах, а если добавить страховые и инвестиционные компании, финансовый сектор становится лидером уже в 18 странах. Еще в 10 странах первое место занимают энергетические и коммунальные компании. Таким образом, на эти два сектора приходится 28 из 42 национальных лидеров.

Банки лидируют как на крупнейших, так и на небольших европейских рынках. В Испании первое место занимает Santander с капитализацией 205 миллиардов долларов , в Италии — UniCredit (143 миллиарда долларов), а в России — Сбербанк (73 миллиарда долларов). 

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Сообщество
# Европа
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# Россия
# статистика
# финансы
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