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Демографическая карта: где смертность превысила рождаемость в Евросоюзе и соседних странах
На изменения численности населения влияют рождаемость, смертность, а также показатели миграции. Эта инфографика показывает разницу между количеством родившихся и умерших на тысячу жителей в странах Европы в 2025 году.
Изменение численности населения — один из важнейших демографических показателей. При этом необходимо отслеживать, как меняется население страны с учетом миграции, так и обращать внимание на естественный прирост или убыль населения.
О тяжелой демографической ситуации в странах Европы ученые говорят уже давно. Рождаемость падает, продолжительность жизни растет. Конечно, увеличение продолжительности жизни — положительная тенденция, но при низкой рождаемости возникает кризис на рынке труда. К тому же растет нагрузка на пенсионную систему.
И, как видно на карте, большинство стран в 2025 году находились в «красной зоне». Это означает, что в этих странах умерло больше людей, чем родилось. Показатель рассчитывается просто: разницу между количеством родившихся и количеством умерших делят на численность населения и умножают на 1000.
На общем фоне выделяются Болгария и Латвия с показателями –7,7. Это означает, что естественная убыль населения в обеих странах составила 7,7 человек на тысячу жителей. В Болгарии в 2025 году родились 50 241 человек, а умерли — 99 479. В Латвии родились 11 931 человек, а умерли — 26 109. Также большую разницу между умершими и родившимися зафиксировали в Литве, Румынии, Сербии, Венгрии, Греции и Италии.
Стран, где количество родившихся было выше количества умерших, оказалось не так много — всего 12. При этом во многих этих странах результат оказался скорее пограничным. Например, в Швейцарии разница составила +0,7 на тысячу жителей. Выделяются на общем фоне Турция (+4,7), Исландия (+4,4) и Ирландия (+3,4).
При создании инфографики авторы использовали данные Евростата, которые учитывают показатели не только Евросоюза, но и некоторых соседних стран. При этом средний показатель по Евросоюзу составил –3,0.
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В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
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