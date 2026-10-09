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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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Демографическая карта: где смертность превысила рождаемость в Евросоюзе и соседних странах

На изменения численности населения влияют рождаемость, смертность, а также показатели миграции. Эта инфографика показывает разницу между количеством родившихся и умерших на тысячу жителей в странах Европы в 2025 году.

Сообщество
# демография
# Европа
# население
# рождаемость
# смертность
© GISCO, EuroGeographics, frontpages.eu
© GISCO, EuroGeographics, frontpages.eu

Изменение численности населения — один из важнейших демографических показателей. При этом необходимо отслеживать, как меняется население страны с учетом миграции, так и обращать внимание на естественный прирост или убыль населения. 

О тяжелой демографической ситуации в странах Европы ученые говорят уже давно. Рождаемость падает, продолжительность жизни растет. Конечно, увеличение продолжительности жизни — положительная тенденция, но при низкой рождаемости возникает кризис на рынке труда. К тому же растет нагрузка на пенсионную систему.

И, как видно на карте, большинство стран в 2025 году находились в «красной зоне». Это означает, что в этих странах умерло больше людей, чем родилось. Показатель рассчитывается просто: разницу между количеством родившихся и количеством умерших делят на численность населения и умножают на 1000.

На общем фоне выделяются Болгария и Латвия с показателями –7,7. Это означает, что естественная убыль населения в обеих странах составила 7,7 человек на тысячу жителей. В Болгарии в 2025 году родились 50 241 человек, а умерли — 99 479. В Латвии родились 11 931 человек, а умерли — 26 109. Также большую разницу между умершими и родившимися зафиксировали в Литве, Румынии, Сербии, Венгрии, Греции и Италии.

Стран, где количество родившихся было выше количества умерших, оказалось не так много — всего 12. При этом во многих этих странах результат оказался скорее пограничным. Например, в Швейцарии разница составила +0,7 на тысячу жителей. Выделяются на общем фоне Турция (+4,7), Исландия (+4,4) и Ирландия (+3,4).

При создании инфографики авторы использовали данные Евростата, которые учитывают показатели не только Евросоюза, но и некоторых соседних стран. При этом средний показатель по Евросоюзу составил –3,0.

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Сообщество
# демография
# Европа
# население
# рождаемость
# смертность
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