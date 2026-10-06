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Спутник впервые показал полярное сияние на освещенной стороне Земли
Полярное сияние обычно наблюдают на фоне темного ночного неба, когда его разноцветные всполохи словно танцуют над горизонтом. Однако новые впечатляющие кадры позволяют взглянуть на это явление с совершенно иной стороны.
Съемка, выполненная аппаратом Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer (SMILE), впервые демонстрирует полный овал полярных сияний, окружающий Северный полюс Земли, в ультрафиолетовом диапазоне. На изображении одновременно видны ночная и дневная стороны нашей планеты. Это означает, что ученые смогли наблюдать сияние и на освещенной Солнцем стороне Земли — явление, которое обычно скрыто в ярком солнечном свете.
Кадры были получены 24 июля, говорится в сообщении Европейского космического агентства (ESA), опубликованном вместе с изображением. На тот момент прошло всего две недели с момента включения ультрафиолетового прибора SMILE, поэтому полученные данные стали первым впечатляющим результатом будущей научной программы миссии.
SMILE — совместный проект Европейского космического агентства и Китайской академии наук, предназначенный для изучения реакции Земли на солнечный ветер — непрерывный поток заряженных частиц, исходящий от Солнца.
На борту аппарата установлены четыре научных прибора, в том числе ультрафиолетовый имиджер, благодаря которому и была получена эта необычная панорама. Он стал первой камерой после американского спутника NASA Polar, завершившего работу в 2008 году, способной наблюдать весь овал северного полярного сияния в ультрафиолетовом диапазоне.
Почему это важно?
Полярные сияния возникают, когда энергичные частицы, приходящие от Солнца, сталкиваются с газами в атмосфере Земли. Однако начало этого процесса находится значительно дальше от поверхности планеты — там, где солнечный ветер взаимодействует с магнитосферой Земли, огромной областью околоземного космического пространства, в которой доминирует магнитное поле нашей планеты.
Наблюдая весь овал полярного сияния одновременно, SMILE поможет ученым связать процессы, происходящие в магнитосфере, с сиянием, которое наблюдается ниже, в верхних слоях атмосферы. Кроме того, ультрафиолетовый имиджер способен не просто сделать отдельный снимок происходящего, а непрерывно наблюдать за полярным сиянием в течение 45 часов. Это позволит проследить, как меняется его овал по мере изменения параметров солнечного ветра.
В сочетании с данными других научных приборов SMILE такие наблюдения откроют новый способ изучения того, как энергичные частицы Солнца перемещаются в магнитном окружении Земли и в конечном итоге порождают завораживающие картины северного полярного сияния, наблюдаемые с поверхности планеты.
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