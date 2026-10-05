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Инфографика: Эверест за 30 лет — как выросло число восхождений и людей на горе
На Эвересте сейчас наблюдается самый интенсивный поток людей за все время, охватываемое доступными данными последних трех десятилетий.
Успешные восхождения сегодня почти полностью сосредоточены на весне — в этот период благоприятная погода позволяет сотням альпинистов в течение нескольких дней одновременно направляться к вершине. Вместе с числом желающих покорить гору растет и количество людей, обеспечивающих работу экспедиций.
Данные приводит The Himalayan Database, которая ведет учет зарегистрированных экспедиций в Непальских Гималаях. Они показывают, как с 1990-х годов изменились масштабы восхождений на Эверест, их сезонность и состав участников.
Число людей, находящихся на Эвересте, резко выросло одновременно с увеличением количества покоривших вершину.
В 2025 году The Himalayan Database зарегистрировала на горе 585 посетителей и 934 наемных работника — всего 1519 человек. Это почти в четыре раза больше, чем 395 человек, зарегистрированных в 1995 году. Из находившихся на Эвересте в 2025 году 878 человек достигли вершины. В период с 2021 по 2025 год на горе в среднем совершалось около 720 восхождений на вершину в год — более чем в семь раз больше среднегодового показателя в 1995–1999 годах, составлявшего примерно 100 восхождений.
Несколько десятилетий назад успешные восхождения на Эверест были гораздо равномернее распределены по календарю. В 1980-е годы The Himalayan Database зафиксировала 87 весенних и 77 осенних восхождений на вершину, а также успешные подъемы зимой и летом. Сегодня от этой картины практически ничего не осталось.
С 2000 по 2009 год более 99% зарегистрированных восхождений на вершину приходилось на весну. В 2010-е годы концентрация стала еще более выраженной: база данных зафиксировала 5561 весеннее восхождение против всего шести осенних и ни одного зимнего или летнего. С 2020 года эта тенденция практически не изменилась.
Сотни альпинистов могут подняться на вершину за один день. Даже внутри весеннего сезона попытки восхождения концентрируются в короткие периоды благоприятной погоды, особенно в мае. Это может приводить к необычайно резким всплескам людского потока вблизи вершины горы. 23 мая 2019 года вершины Эвереста одновременно достигли 354 человека, поднявшихся с территорий Непала и Тибета. Это самый высокий показатель восхождений за один день за весь период, представленный в базе данных.
Такие всплески во многом обусловлены экстремальными погодными условиями на Эвересте. Попытки штурма вершины обычно предпринимаются в тот момент, когда струйное течение смещается от горы, создавая периоды ослабления ветра перед приходом летнего муссона. В результате сотни альпинистов, проведших несколько недель на высоте для акклиматизации, могут одновременно оказаться на верхних участках горы в течение одних и тех же нескольких благоприятных дней.
Рост числа восхождений на Эверест изменил и состав людей, находящихся на горе. В 1995 году The Himalayan Database насчитала примерно трех наемных работников на каждых пяти посетителей. К 2025 году на каждых пяти посетителей приходилось уже около восьми наемных работников, а их доля превысила 60% от всех зарегистрированных в тот год людей на Эвересте.
Задолго до того, как большинство клиентов экспедиций пытается достичь вершины, высотные работники доставляют грузы, снабжают лагеря всем необходимым и помогают подготовить маршрут. Коммерческие экспедиции также полагаются на гидов и другой персонал, который сопровождает альпинистов в течение нескольких недель акклиматизации и во время финального штурма вершины.
Риски, с которыми сталкиваются эти работники, особенно ярко проявились в течение двух катастрофических сезонов. В 2014 году все 17 погибших, зарегистрированных в базе данных, были наёмными работниками. В 2015 году землетрясение в Непале вызвало смертельную лавину в базовом лагере Эвереста; на зарегистрированных экспедициях погибли 14 человек, 11 из них были работниками. Эти годы стали исключительными из-за стихийных бедствий и не отражают обычную ситуацию на горе. Тем не менее они наглядно демонстрируют профессиональные риски, которым подвергаются люди, обеспечивающие работу экспедиций на Эверест.
Большее количество людей на Эвересте означает и больше отходов, которые необходимо утилизировать. Непал требует от экспедиций вывозить мусор с горы, однако делать это на экстремальной высоте сложно и дорого.
Весной 2024 года Комитет по контролю за загрязнением Сагарматхи (Sagarmatha Pollution Control Committee) собрал 85 тонн отходов с базового лагеря Эвереста и расположенных выше лагерей. В их числе было 27,53 тонны человеческих отходов.
Эверест является также важным источником дохода для Непала. В 2025 году страна повысила стоимость разрешения на весеннее восхождение для иностранных альпинистов с 11 000 до 15 000 долларов. Новая ставка вступила в силу в сентябре.
Альпинисты также обеспечивают доход гидам, носильщикам, владельцам лоджей и другим представителям местного бизнеса, благодаря чему Эверест остаётся важным источником заработка, несмотря на растущую нагрузку, связанную с увеличением числа людей на горе.
Как самая высокая гора Земли, Эверест по-прежнему обладает уникальной притягательностью для альпинистов. Однако данные за три десятилетия наглядно показывают, насколько сильно за это время выросло человеческое присутствие вокруг покорения вершины.
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