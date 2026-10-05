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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
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Карта: лидеры цифрового развития в мире в 2026 году

Цифровая связь сегодня влияет практически на все сферы жизни — от торговли и образования до доступа к государственным услугам. Однако возможности подключиться к интернету и эффективно использовать это подключение по-прежнему сильно различаются в разных странах.

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Карта: лидеры цифрового развития в мире в 2026 году / © Visual Capitalist
Карта: лидеры цифрового развития в мире в 2026 году / © Visual Capitalist

На этой карте представлены 159 экономик мира в соответствии с Индексом развития информационно-коммуникационных технологий (ICT Development Index, IDI) Международного союза электросвязи (МСЭ) за 2026 год. 

Индекс IDI оценивает прогресс на пути к «универсальной и полноценной связанности». В него входят 10 показателей, объединенных в два направления: универсальная и полноценная связанность. Среди них — доступ к интернету и его использование, охват сетями, объем потребления данных и доступность услуг по цене.

Помимо стран Персидского залива, наиболее высокий показатель в Европе у Эстонии — 98,5 балла. За ней следует Финляндия с 98,4 балла. США делят девятое место в общем рейтинге с показателем 97,9 и являются лидером среди экономик Америки. Россия и Китай делят 28 место с показателем 94,4 балла.

Пять из десяти наиболее высоких показателей в рейтинге приходятся на экономики Ближнего Востока: Саудовскую Аравию, ОАЭ, Кувейт, Катар и Бахрейн. Особенно высокие результаты Саудовская Аравия показывает по обоим направлениям индекса: 100 баллов за универсальную связанность и 99,6 — за полноценную связанность.

Однако в целом по региону арабских государств ситуация выглядит значительно менее однородной. МСЭ оценивает средний региональный показатель в 78 баллов, при этом значения отдельных экономик варьируются от почти максимального уровня до всего 37 баллов. Это показывает, насколько существенно могут различаться доступность сетей, уровень их использования и стоимость услуг даже у соседних стран.

Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует еще один разительный контраст. Гонконг и Сингапур набрали по 97,9 балла, Южная Корея — 95,5, а Малайзия — 95,3. При этом, по данным МСЭ, разница между экономиками региона с наиболее высоким и наиболее низким показателями достигает 62 баллов.

На эти различия влияют уровень урбанизации, состояние инфраструктуры и доходы населения. Предыдущие исследования МСЭ выявляли особенно значительные региональные различия в использовании интернета, распространенности мобильных устройств и доступности широкополосного доступа. По мере развития электронной торговли подобные разрывы в подключенности могут влиять и на участие стран в соглашениях о цифровой торговле, а также на их положение в более широкой цифровой экономике.

Одновременно Азия становится одним из центров глобального бума строительства центров обработки данных. Рост использования облачных технологий и увеличение нагрузки, связанной с искусственным интеллектом, стимулируют спрос на цифровую инфраструктуру. Такие центры Юго-Восточной Азии, как Малайзия, Индонезия и Таиланд, привлекают инвестиции по мере того, как операторы расширяют присутствие за пределами более зрелых рынков, включая Сингапур.

В среднем по миру показатель IDI составляет 79 баллов. При этом 59 экономик набрали от 90 до 100 баллов, а 15 — менее 50.

Уровень доходов по-прежнему тесно связан с цифровым развитием: средний показатель составляет 42 балла среди экономик с низким уровнем дохода и 93 балла среди экономик с высоким уровнем дохода.

У индекса есть и ограничения. В настоящее время он не учитывает такие показатели, как распространенность фиксированного широкополосного доступа, скорость интернет-соединения, цифровые навыки, а также безопасность пользователей и защищенность в интернете.

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