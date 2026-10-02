Токийский медуниверситет годами занижал баллы женщинам на вступительных экзаменах

Скандал вскрылся в 2018 году: при одинаковых результатах экзамена абитуриентки получали меньше баллов, чем часть мужчин. Университет признал нарушения и извинился. Судебное разбирательство продолжалось несколько лет, а решение по делу окончательно вступило в силу в 2024-м.

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Летом 2018 года расследование нарушений при поступлении в Токийский медицинский университет выявило систему, которая давала мужчинам преимущество перед женщинами. В опубликованном вузом отчете внутренней проверки говорилось, что корректировка оценок по полу и времени, прошедшему после окончания школы, применялась как минимум с приемной кампании 2006 года. Коэффициенты и надбавки за это время менялись.

Августовский отчет подробно описывал схему 2018 года. Балл за сочинение на втором этапе экзамена сначала умножали на 0,8 у всех кандидатов. Затем мужчинам, окончившим школу в тот же год, годом или двумя годами ранее, добавляли 20 баллов. Тем, кто выпустился тремя годами ранее, — 10. Женщины такой надбавки не получали независимо от возраста. Не получали ее и мужчины, окончившие школу четырьмя годами ранее.

По этой формуле даже идеальное сочинение абитуриентки превращалось из 100 баллов в 80. Мужчина из наиболее привилегированной группы с такой же исходной оценкой сохранял 100 баллов. Поэтому описывать происходившее как одинаковое снижение всех вступительных результатов женщин на 10–20% неточно: речь шла о конкретной части экзамена, а итоговый разрыв создавался сочетанием общего понижающего коэффициента и избирательных надбавок. Участники конкурса о такой системе не знали.

О цели удерживать долю женщин среди поступающих примерно на уровне 30% в августе 2018 года сообщало Reuters со ссылкой на газету Yomiuri Shimbun. По сведениям издания, в университете исходили из того, что выпускницы будут оставлять работу после замужества и рождения детей. Это предположение о будущей жизни целой группы превращалось в ограничение на входе в профессию. Сам отчет проверки назвал неблагоприятную корректировку баллов только из-за пола дискриминацией.

7 августа 2018 года университет публично признал нарушения и принес извинения абитуриентам, студентам и их родителям. В официальном заявлении он обещал прекратить как занижение оценок женщинам, так и корректировки для кандидатов, поступавших спустя несколько лет после школы. Вуз также объявил о пересмотре работы приемных органов, внешнем аудите и мерах против изменения экзаменационных данных.

«Такое ни в коем случае не должно было происходить, и мы искореним эту практику».

Из заявления Токийского медицинского университета от 7 августа 2018 года о снижении баллов женщинам, перевод с японского.

Извинениями дело не закончилось. 9 сентября 2022 года Токийский окружной суд обязал университет выплатить в общей сложности 18,26 миллиона иен 27 бывшим абитуриенткам. В иске участвовали 28 женщин, сдававших экзамены в разные годы. Суд первой инстанции сделал акцент на том, что скрытые правила лишали их возможности осознанно выбрать вуз. Представители истиц сочли такую оценку слишком узкой, а размер компенсаций — недостаточным, и продолжили разбирательство.

В мае 2023 года Токийский высокий суд изменил часть решения. По разъяснению адвокатов истиц, применительно к женщинам, не прошедшим конкурс именно из-за манипуляций, суд признал саму корректировку незаконным различием в обращении по признаку пола. Компенсации за такой отказ в зачислении увеличили до двух–трех миллионов иен. При этом базовая компенсация за участие в несправедливом отборе осталась на уровне 200 тысяч иен. Не все заявленные финансовые потери суд связал с действиями университета.

Вход в Токийский медицинский университет, архивный снимок 2005 года / © Hykw-a4, обработка Southerncity, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Последняя стадия этого процесса завершилась 10 октября 2024 года: Верховный суд Японии отказался принимать дальнейшую жалобу истиц, и решение апелляционной инстанции вступило в силу. Об этом адвокаты сообщили 17 октября. Они подчеркнули значение установленной ответственности университета, но выразили разочарование тем, что Верховный суд не дал собственной оценки дискриминации. Таким образом, история не закончилась выплатами, назначенными в 2022-м: спор затронул и размер возмещения, и то, как суды квалифицируют скрытые ограничения по полу.

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