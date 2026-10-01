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Стало известно, сколько будет стоить создание российской орбитальной станции
На создание и обеспечение эксплуатации Российской орбитальной станции (РОС) в 2027 году из федерального бюджета планируется направить около 38,6 миллиардов рублей. В общей сложности на эти цели в 2027–2029 годах предусмотрено 136,72 миллиарда рублей, следует из материалов к проекту федерального бюджета.
Значительная часть средств в 2027 году будет направлена на развитие инфраструктуры, необходимой для реализации проекта. В частности, около 2,1 миллиарда рублей планируется выделить на создание наземной инфраструктуры космического комплекса РОС.
Еще почти 2,36 миллиарда рублей предусмотрено на капитальное строительство объектов, необходимых для создания станции. Около 56 миллиардов рублей в 2027 году направят на организационно-техническое обеспечение строительства объектов инфраструктуры космического комплекса РОС.
В пояснительной записке также указано, что на федеральный проект «Пилотируемая космонавтика» в 2027 году планируется выделить около 112,46 миллиардов рублей. В 2028 году объем финансирования составит примерно 107,8 миллиарда рублей, а в 2029-м — 119,5 миллиарда рублей.
Таким образом, в ближайшие годы основное финансирование российской пилотируемой космонавтики будет связано в том числе с созданием инфраструктуры для будущей орбитальной станции.
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