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Кто из руководителей компаний зарабатывает больше всех?
На инфографику попали топ-20 самых высокооплачиваемых генеральных директоров компаний. При этом лидер рейтинга почти в 29 раз превосходит по этому показателю всех остальных 19 участников рейтинга вместе взятых.
При создании инфографика авторы использовали рейтинг Equilar. Он учитывает не только зарплату, но и премии, вознаграждения по акциям и опционам, а также другие компенсации.
Возглавил рейтинг глава Tesla Илон Маск с 132,2 миллиарда долларов за 2025 год. При этом основную часть его вознаграждения составили акции. Это превышает ВВП Болгарии, который в 2025 году оценивался примерно в 131,02 миллиарда долларов.
Вторую строчку с большим отрывом занял Дилан Филд из Figma. Он получил 864,4 миллиона долларов. Это чуть меньше ВВП американского Самоа (871 миллион долларов). Замыкает топ-3 Шанкх Митра из Welltower с 821,10 миллиона долларов.
Замыкает топ-20 тогдашний генеральный директор Apple Тим Кук. Его общая компенсация составила 74,3 миллиона долларов. Это составляет 0,056% от вознаграждения Маска. Единственная женщина, попавшая в двадцатку, — Джейн Нинд Фрейзер из Citigroup. Она заработала 95,8 миллиона долларов.
19 участников рейтинга получили вместе примерно 4,57 миллиарда долларов. Это немного меньше, чем ВВП Суринама (4,66 миллиарда долларов).
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