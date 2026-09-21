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Модернизация двигателя F135 прошла обзор снижения рисков
Pratt & Whitney завершила проектный обзор программы Engine Core Upgrade для двигателя F135. Этап подтвердил готовность продолжать разработку, но не означает начала производства или испытаний модернизированного двигателя.
Компания Pratt & Whitney сообщила 15 сентября о завершении Risk Reduction Design Review — проектного обзора, посвященного снижению рисков программы Engine Core Upgrade. По оценке производителя, проверка подтвердила зрелость детальной конструкции и готовность двигаться дальше к производству.
В ходе обзора инженеры оценили элементы детального проекта, технологии силовой установки, вопросы интеграции и мероприятия по снижению технических рисков. Отдельно проверили готовность промышленной базы к будущему выпуску комплектов и переоборудованию уже поставленных двигателей.
Работы идут по контракту, выданному в 2024 году. Они охватывают доводку конструкции, подготовку испытаний, интеграцию с самолетом и цепочку поставок. Завершенный обзор относится именно к проектированию. Он не равнозначен стендовым испытаниям готового обновления и тем более не означает начала серийного производства.
Engine Core Upgrade должна увеличить запас мощности и возможности отвода тепла, которые потребуются новым датчикам, вооружению и другим системам версии Block 4. Pratt & Whitney утверждает, что модернизация предназначена для всех трех вариантов F-35, но не приводит в релизе численных характеристик будущего двигателя.
Проект сохраняет базовую архитектуру F135 и рассчитан на установку как при выпуске новых двигателей, так и на уже эксплуатируемые силовые установки в ремонтных центрах. Производитель называет обновление заменяемым модулем, однако его реальные характеристики еще предстоит подтвердить испытаниями.
Pratt & Whitney сообщила о поставке более 1500 серийных F135 заказчикам из 20 союзных государств. Текущий этап показывает, что проект прошел очередную инженерную проверку. Следующими существенными подтверждениями станут испытания оборудования, решение о производстве и опубликованный график переоборудования парка.
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