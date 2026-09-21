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В Дублине средневековый замок обнаружили внутри другого здания
Нормандский замок Робак, расположенный на территории современной Ирландии, долгие годы считался утерянным. Однако недавно его фрагменты обнаружили внутри современного замка Робак при Университетском колледже Дублина.
В средние века Робак был важной крепостью на одной из подъездных дорог, ведущих к Дублину. Согласно историческим источникам, построили его вскоре после вторжения нормандцев в Ирландию в 1169 году. Считается, что именно там в 1689 году, лишившись престола, останавливался низложенный король Англии и Ирландии Яков II.
К XVIII веку средневековый замок пришел в упадок. Предполагалось, что его полностью разобрали, но сохранились свидетельства, что часть замка во второй половине XVIII века еще была жива. Художник Габриэль Беранджер посетил руины примерно в 1765 году и запечатлел их на серии акварелей.
В XVII веке многие старинные замки в этом регионе сносили, а камни использовали повторно при строительстве новых зданий. Робаку повезло больше.
Специалист по истории средневековой архитектуры Тадг О’Киф из Школы археологии Университетского колледжа Дублина обнаружил сохранившиеся стены и другие средневековые элементы замка под штукатуркой более современного здания. Как показало исследование, самые старые части замка относятся к началу XIII века. Результаты опубликованы в журнале Archaeology Ireland.
О’Киф пояснил, что сейчас здание снаружи выглядит полностью викторианским, но внутри него сохранились стены средневекового замка. Ученый назвал везением, что новые части здания решили построить вокруг старого здания вместо того, чтобы снести его. К тому же новых деталей оказалось не так уж много, а средневековые элементы можно различить под штукатуркой.
Ученый отметил, что, вероятно, этот замок — старейшее здание на территории всех университетов Ирландии.
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